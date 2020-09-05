Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu günlük olarak açıklanıyor. En son dün akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Sağlık Bakan Fahrettin Koca, ağır hasta sayısındaki artışa dikkatleri çekti. 5 Eylül 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı...

CORONA VİRÜS TABLOSU 5 EYLÜL NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Koronavirüs tablosu günlük olarak https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden Sağlık bakanlığı'nın verilerine göre güncelleniyor. Bu akşam da 5 Eylül koronavirüs tablosu ile ilgili belli olur olmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

4 EYLÜL 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU - SAĞLIK BAKANLIĞI

Son 24 saate ait koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden açıklanıyor. Bakan Koca'nın dün için mesajı "Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde GÜÇ birliği dönemidir. Birlik olalım. " şeklinde oldu.

TOPLAM HASTA SAYISI 276 BİN 555, BUGÜNKÜ HASTA SAYISI 1612

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, Dün yapılan 117 bin 113 koronavirüs testinden 1612'si pozitif çıktı. Dün 53 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 276 bin 555 olurken toplam hayatını kaybeden hastaların sayısı da 6 bin 564 oldu. Ağır hasta sayısı da 1076 oldu. Toplam 249 bin 108 hasta da koronavirüsü yenerek hayata tutundu.

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Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan verilere göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'daki koronavirüs haritası aşağıda yer alıyor. Diğer illeri incelemek için Hayat Eve Sığar uygulamasını mobil cihazınıza indirebilirsiniz.