DHA

Hakimhan ilçesinde işsiz olan ve 1 yıl önce nişanlanan Yunus Akan 20 Mayıs günü evden çıktı. Akan´dan bir daha haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis, bulunması için arama çalışması başlattı. Akşam saatlerinde ise Güzelyurt Mahallesi´nde vatandaşlar kuyuda bir ceset görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde tamamlanan incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cesedin Yunus Akan´a ait olduğu belirlendi.

Yunus Akan´ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatılırken, 2 kişi gözaltına alındı.