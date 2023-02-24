5 günlük yavru kedi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

5 günlük yavru kedi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı

Osmaniye'de yıkılan binanın enkazında kalan 5 yavru kediyi, itfaiye ve jandarma ekipleri kurtardı. Sağlık durumları iyi olan kedilerin, anne sütü destekli özel mamayla beslendikleri kaydedildi

5 günlük yavru kedi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı
DHA

Kahramanmaraş merkezli 7.7. ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkilediği Osmaniye'de, acil yıkılması gereken binaların kontrollü yıkımları sürdürülüyor.

ENKAZDAN SESLERİ DUYULDU

DHA'nın haberine göre Esenevler Mahallesi'nde Yonca Sitesi C Blok enkazından kedi sesi duyuldu.

Osmaniye Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Amasya ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekiplerinin desteğiyle kontrollü yıkılan binanın enkazında çalışma başlatıldı.

ANNELERİ BULUNAMADI

Yavru kedilerin annelerinin bulunacağı ihtimaliyle kedi sesi ve mama kullanılıp, anne kedinin çıkması beklendi.

Bu çalışma sonuçsuz kalınca enkaz üzerinde aramaya devam edildi. Geçici Hayvan Bakım Rehabilitasyon Merkezi ekipleri, 1 yavru kediyi bulup çıkardı.

KARDEŞLERİ SONRADAN BULUNDU

Başka yavruların da olabileceği ihtimaliyle çalışmayı sürdüren ekipler, enkazda başka kediye rastlamadı. Kafese alınan yavru kedi, veteriner hekim Salih Parlakkılıç tarafından muayene edildi.

Yara almadığı ve 5 gün önce doğduğu belirlenen kediye anne sütü içirilip, özel mama verildi. Gün içindeki çalışmalarda yavru kedinin 4 kardeşi de beton yığınlarının arasından çıkarılarak kurtarıldı.

KEDİLERİN DURUMLARI İYİ

Yavru kedilerin durumunun iyi olduğunu belirten veteriner hekim Salih Parlakkılıç, "Osmaniye'de yaşanan depremin ardından yıkılan binaların altından halen canlarımız çıkmaya devam ediyor. Bunlar da bize umut oluyor. Bugün de Osmaniye Belediyesi ekipleri tarafından enkaz altından kurtulan yavru kedi var.

Yaklaşık 5 günlük bir yavrumuz. Yapılan ilk kontrollerinde fiziki bir yaralanması yok ama üzerinde yoğun şekilde enkaz kalıntıları var. Daha sonra yaptığımız tahliller ve çektiğimiz röntgenlerde herhangi bir sağlık sorununa rastlamadık. Aç kalmıştı, anne sütü destekli özel mamayla yavrumuzun karnını doyurduk" diye konuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Umut İsminin Anlamı Nedir? Umut İsmi Ne Demek, Ne Anlama Gelir?
YAŞAM Umut İsminin Anlamı
Depremzede balıkçı tuttuğu balıkları çadır kentte yaşayanlarla paylaşıyor
YAŞAM Depremzede balıkçı tuttuğu balıkları afetzedelerle ...
Hasarlı okulda piyano çalan öğretmen: Acımızı notalarla gösterdik
YAŞAM Habersizce kaydedilmişti... "Acımızı notalarla ...
Kibar Feyzo'nun çekildiği Reyhanlı'daki tarihi konak depremde hasar aldı
YAŞAM Ünlü filmin çekildiği konak depremde hasar aldı
TÜİK evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı
YAŞAM TÜİK evlenme ve boşanma istatistiklerini açıkladı
Enkazda doğum yaparken kurtarılan kedinin yavruları sezaryenle alındı
YAŞAM Enkazda doğum yaparken kurtarılan kedinin yavruları ...
Arama kurtarma sırasında yaralanan Vira yavrularıyla buluştu
YAŞAM Kurtarma çalışmalarında yaralanmıştı... Yavrularıyla ...
Tahsin amca depremzedelere yardım etmek için evine dönmüyor
YAŞAM Tahsin amca depremzedelere yardım etmek için evine ...
Yılan Türleri, Cinsleri ve Özellikleri: Yılan Türleri ve Çeşitleri Nelerdir?
YAŞAM Yılan türleri, cinsleri ve özellikleri
Gerbera Nasıl Bakılır? Evde Püf Teknikleriyle Gerbera Bakımı ve Sulama
YAŞAM Gerbera nasıl bakılır?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.