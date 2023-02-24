5 günlük yavru kedi enkaz altından sağ olarak kurtarıldı

Osmaniye Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü ekipleri başta olmak üzere Amasya ve Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) ekiplerinin desteğiyle kontrollü yıkılan binanın enkazında çalışma başlatıldı.

KEDİLERİN DURUMLARI İYİ

Yavru kedilerin durumunun iyi olduğunu belirten veteriner hekim Salih Parlakkılıç, "Osmaniye'de yaşanan depremin ardından yıkılan binaların altından halen canlarımız çıkmaya devam ediyor. Bunlar da bize umut oluyor. Bugün de Osmaniye Belediyesi ekipleri tarafından enkaz altından kurtulan yavru kedi var.

Yaklaşık 5 günlük bir yavrumuz. Yapılan ilk kontrollerinde fiziki bir yaralanması yok ama üzerinde yoğun şekilde enkaz kalıntıları var. Daha sonra yaptığımız tahliller ve çektiğimiz röntgenlerde herhangi bir sağlık sorununa rastlamadık. Aç kalmıştı, anne sütü destekli özel mamayla yavrumuzun karnını doyurduk" diye konuştu.