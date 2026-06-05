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        Haberler Bilgi Gündem 5 Haziran 2026 Cuma On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi On Numara sonuç sorgulama ekranı

        5 Haziran 2026 Cuma On Numara sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi On Numara sonuç sorgulama ekranı

        Milli Piyango'nun haftanın ilk On Numara çekilişi 5 Haziran 2026 Cuma günü tamamlandı. Çekilişin ardından şans oyunu oynayan binlerce kişi, kazanan numaraları ve ikramiye dağılımını öğrenmek için sonuç ekranına yöneldi. Noter denetiminde canlı olarak yapılan çekiliş sonrası, özellikle büyük ikramiye başta olmak üzere tüm kategorilerdeki kazanç bilgileri merak konusu oldu. On Numara sonuçlarını kontrol etmek isteyen oyuncular, sorgulama ekranı üzerinden detaylara ulaşmak için araştırmalarını yoğunlaştırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05 Haziran 2026 - 20:08 Güncelleme:
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        On Numara çekiliş sonuçları açıklandı!

        5 Haziran Cuma günü Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen On Numara çekilişi tamamlandı. Çekilişin ardından sonuçlar Milli Piyango Online platformu üzerinden erişime sunuldu. Kupon sahipleri, oynadıkları numaraları açıklanan sonuçlarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını kolayca öğrenebiliyor. İşte 5 Haziran 2026 tarihli On Numara çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranına dair detaylar...

        5 HAZİRAN 2026 CUMA ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

        1 - 2 - 3 - 6 - 8 - 14 - 20 - 21 - 25 - 28 - 31 - 38 -39 - 40 - 42 - 47 - 50 - 52 - 60 - 68 - 75 - 76

        ON NUMARA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

        On Numara Nasıl Oynanır?

        On Numara oyununda bir kolonda 1’den 80’e kadar sayılar yer alır. Bu 80 numara arasından 10 adet sayı seçilir.

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        İstersen birden fazla kolon oynayabilirsin.

        Tek kolon ücreti 2 TL’dir.

        Sen Seç Özelliği

        Numaralarını kendin belirleyebileceğin gibi, “Sen Seç” seçeneğini kullanarak sistemin senin yerine rastgele 10 numara seçmesini sağlayabilirsin.

        Kupon doldurmak istemeyenler için bu özellik oldukça pratiktir. Kolon altındaki “Sen Seç” kutucuğunu işaretlemen yeterlidir.

        Sistem Oyunu

        Daha fazla kombinasyon denemek isteyenler için geliştirilmiştir.

        Bir kolonda 10’dan fazla sayı işaretlenirse, seçtiğin sayılarla oluşabilecek tüm kombinasyonlar ayrı kolonlara bölünür.

        En fazla 15 sayı seçilebilir.

        Çoklu Çekiliş

        “Çoklu Çekiliş” seçeneği ile aynı kuponla birden fazla çekilişe katılabilirsin.

        Kolon İptali

        Doldurduğun bir kolonu oynamaktan vazgeçersen, ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğunu işaretleyerek o kolonu iptal edebilirsin.

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        Ne Kadar Kazanabilirsin?

        On Numara çekilişi haftada 1 gün (Pazartesi) yapılır.

        Her çekilişte 80 numara arasından 22 numara çekilir.

        Kazanç durumları:

        10, 9, 8, 7 veya 6 doğru tahmin yapanlar ikramiye kazanır.

        Ayrıca hiç doğru tahmin yapamayanlar (0 bilenler) da ödül kazanır.

        10 bilen büyük ikramiyenin sahibi olur.

        Aynı kategoride birden fazla kazanan varsa, ikramiye eşit şekilde paylaştırılır.

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        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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