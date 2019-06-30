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Muğla’nın Datça ilçesi Palamutbükü mevkiinde, dün öğleden sonra başlayan orman yangını, geçen 12 saatin ardından büyük oranda kontrol altına alındı.

3 kola ayrılan ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangın sabah 06.00 sıralarında ise tamamen söndürüldü. Yürekleri ağıza getiran yangında, 5 hektardan fazla alan zarar gördü.

ALEVLER ÇEMBER İÇİNE ALINDI

DHA ve İHA'da yer alan haberlere göre dün saat 16.00 sıralarında Palamutbükü Limantepesi mevkiinde başlayan yangın, sonra Marin ve Limantepesi bölgesine doğru rüzgarın etkisiyle yönlendi.

Marin bölgesinde yönelen yangın, daha sonra tekrar Palamutbükü istikametine geri döndü. Knidos Antik Kenti ve Marin bölgesinde iki ayrı noktada devam eden yangının, çember içerisine alınması için yoğun çalışma yapıldı.

SABOTAJ İDDİASI VAR

Datça Belediyesi'nin Twitter hesabında dün akşam saatlerinde yapılan bilgilendirmede, "Az önce Mesudiye Maşaçukuru'nda da yangın çıktı. Sabotaj ihtimali var. İtfaiye ekiplerinin yanısıra jandarma ve polis ekipleri de harekete geçiyor" denildi.

Öte yandan, söndürme çalışmalarına katılan vatandaşlar, yangının ilk başladığı bölge olan Limantepesi vericiler bölgesinde, yapacağı otel için ruhsat alamayan büyük bir arazi sahibi tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığını iddia etti.

CAMİ İMAMİ ÇAĞRI YAPTI

Palamutbükü Camii'nden, yangın söndürme çalışmaları sürerken ekiplere destek olunması için anons yapıldı. Cami imamı Şeref Fırat yaptığı anonsta, "Bölgemizde yangın devam etmektedir. Ekiplere destek olmamız istenmektedir. Yangın söndürme faaliyetlerine insanlık namına katılmanız rica olunur" dedi.