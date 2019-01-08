Habertürk muhabiri Neşet Dişkaya'nın haberine göre Ağrı Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Patnos İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişileri uyuşturucu ticareti yaptıkları yönünde gelen ihbar üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmalardan sonra Ağrı merkezli Van, Trabzon ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda uyuşturucu ticareti yapanların yanı sıra "torbacı" tabir edilen sokak satıcılarının da aralarında bulunduğu toplam 29 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde, 1 adet 7,65mm tabanca,

3 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kuru sıkı tabanca, 22 adet av tüfeği fişeği,168,74 gram esrar ve hint keneviri tohumu, 4,72 gram eroin maddesi, 258,72 gram metamfetamin maddesi, uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 3 ayrı evden çalındıkları tespit edilen malzemeler de ele geçirildi.

23 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye gönderilen 29 kişiden 23'ünün tutuklandığı bildirildi.

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