Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin 5'incisi çekildi

        5'incisi çekildi

        Komedi serisi 'Oflu Hoca'nın beşinci filmi gösterime girmeye hazır hale getirildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.09.2025 - 09:48 Güncelleme: 16.09.2025 - 09:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        5'incisi çekildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Komedi serisi 'Oflu Hoca'nın beşinci filmi vizyona hazır. Yapımcılığını Filmitoloji’nin üstlendiği, yönetmen koltuğunda Özgür Bakar’ın oturduğu filmde başrolde yine Çetin Altay yer alıyor. Gişe başarısı ve dijital platformlardaki izlenme oranlarıyla milyonlara ulaşan seri, yeni filminde kahkaha tufanını kaldığı yerden devam ettirecek.

        Yapımcılığını Filmitoloji’nin üstlendiği, başrolünde ise Çetin Altay’ın yer aldığı film; Karadeniz’in kendine özgü yaşamından esinlenen hikâyesiyle izleyicilere kahkaha dolu dakikalar vaat ediyor. Senaryosunu; Yılmaz Okumuş, Eyüp Altınışık, Cihan Deniz ve Tolga Üyken’in kaleme aldığı filmin yönetmen koltuğunda Özgür Bakar oturuyor. Hikâye, Karadeniz insanının gündelik yaşamından ve yöre kültüründen esinlenerek Adem Kılıç tarafından yazıldı.

        Filmde Çetin Altay’a; Seymen Aydın, Ömer Naci Boz, Şükrü Üçüncü, Serkan Özel ve Aleyna Elibol eşlik ediyor.

        Filmin Konusu:

        Eşini kaybettikten sonra bekar hayatına alışmakta zorlanan Oflu Hoca, yalnızlığa direnir. Arkadaşları onu evlendirmek için uğraşsa da Oflu Hoca başta bu fikri kesinlikle reddeder. Ancak bir gece gördüğü rüyada ölen eşini karşısında bulur. Karısı, ona yeniden evlenmesini öğütler. Bu rüyadan sonra evlenmeye razı olan Oflu Hoca için eş bulma girişimleri başlar. Fakat işler planlandığı gibi gitmez ve izleyicileri kahkaha tufanına sürükleyen eğlenceli bir komedi sarmalı başlar.

        Trabzon’un Of ilçesinden saf, zeki, inatçı ve bir o kadar da eğlenceli bir karakter olan Oflu Hoca, yıllardır sinema salonlarında, ekranlarda ve dijital platformlardaki başarısıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Karadeniz’in kendine has mizahını Türkiye’nin dört bir yanına taşıyan seri, yeni filmiyle hem hayranlarını hem de ilk kez tanışacak izleyicileri 26 Eylül’de salonlara davet ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Oflu Hoca
        #Çetin Altay
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda 48 şüpheli adliyeye sevk
        Bayrampaşa Belediyesi operasyonunda 48 şüpheli adliyeye sevk
        Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
        Trump: İsrail Katar'a bir daha saldırmayacak
        Ömürboyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömürboyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 3 bölgede yağış var!
        Altın Fed öncesi zirve tazeledi
        Altın Fed öncesi zirve tazeledi
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        İşçiye günde 2 saat iş arama izni
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        ABD Senatosu'ndan Miran'a onay
        ABD Senatosu'ndan Miran'a onay
        Sağlıklı bir bağırsak için bu besinleri tabağınıza ekleyin!
        Sağlıklı bir bağırsak için bu besinleri tabağınıza ekleyin!
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Mersin'de bir kadın 5 yaşındaki oğlunu öldürdü
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Kartalkaya faciasında mütalaa
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar'da
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Maduro: Silahlı mücadeleye hazırız
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Flaş iddia: Galatasaray'ı reddetti!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Hız uyarısında bulunan babaya tokatlı saldırı!
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Beşiktaş'ta Sergen Yalçın etkisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Emmy gecesinde Türkiye esprisi
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!
        Fenerbahçe'den Kulüpler Birliği kararı!