5 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?
5 Kasım Çarşamba günü televizyon kanalları izleyicilere dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Gündüz ve öğlen kuşağında birçok program izleyici karşısına çıkarken, dizilerin tekrar bölümleri yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam edecekken, sporseverler Ajax-Galatasaray maçı ile futbola doyacak. Peki, bugün televizyonda neler var, Ajax-Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte merak edenler için 5 Kasım 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...
Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, Now TV ve TV8 gibi önde gelen kanalların 5 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?’’ sorusu yanıt buldu. Ülkenin en çok izlenen kanalları, gündüzden geceye uzanan zengin içerikleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Sabahları gündüz kuşağı programları ve tekrar diziler ön planda olurken; akşamları birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler, yarışmalar ve maçlar yayınlanacak. Özellikle Ajax-Galatasaray maçının yayın kanalı merak ediliyor. İşte 5 Kasım Çarşamba Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı!
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Yeni Gelin
08:15 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:30 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
00:15 Bereketli Topraklar
02:45 Veliaht
04:45 Bahar
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 İstanbullu Gelin
09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
16:15 Söz
19:00 Star Haber
20:00 Sahipsizler
00:15 Çarpıntı
03:00 Yüksek Sosyete
04:30 Hanım Köylü
06:00 Söz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
14:00 Gelinim Mutfakta
16:45 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Eşref Rüya
00:15 Arka Sokaklar
03:00 Poyraz Karayel
05:00 Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14:00 Gözleri Karadeniz
16:00 Esra Erol'da
19:00 atv Ana Haber
20:00 Kuruluş Orhan
23:20 Kuruluş Orhan
02:00 Kuruluş Orhan
04:30 Kardeşlerim
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:43 İstiklal Marşı
05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
06:35 Kalk Gidelim
09:20 Adını Sen Koy
10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 Seksenler
14:30 Cennetin Çocukları
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Gökdelen
22:00 Maç Önü
23:00 Ajax-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları
01:00 Cennetin Çocukları
03:30 Seksenler
04:45 Lingo Türkiye
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12:30 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:30 Ben Onun Annesiyim
19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20:00 Ben Onun Annesiyim
22:30 Ben Leman
01:15 Halef: Köklerin Çağrısı
03:45 İnadına Aşk
05:00 Kefaret
06:00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8’de Sağlık
08:30 Oynat Bakalım
09:00 Gel Konuşalım
13:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03:30 Gel Konuşalım
