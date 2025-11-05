Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 5 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ || Bugün TV'de neler var, Ajax-Galatasaray maçı hangi kanalda? Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, TV8, Now, Star TV yayın akışı

        5 Kasım 2025 TV yayın akışı listesi: Bu akşam televizyonda hangi diziler var?

        5 Kasım Çarşamba günü televizyon kanalları izleyicilere dopdolu bir yayın akışı sunuyor. Gündüz ve öğlen kuşağında birçok program izleyici karşısına çıkarken, dizilerin tekrar bölümleri yayınlanıyor. Akşam kuşağında ise birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle ekrana gelecek. MasterChef Türkiye'de heyecan tüm hızıyla devam edecekken, sporseverler Ajax-Galatasaray maçı ile futbola doyacak. Peki, bugün televizyonda neler var, Ajax-Galatasaray maçı hangi kanalda? İşte merak edenler için 5 Kasım 2025 Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı listesi...

        Giriş: 05.11.2025 - 14:33 Güncelleme: 05.11.2025 - 14:33
        Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, Now TV ve TV8 gibi önde gelen kanalların 5 Kasım 2025 TV yayın akışı listeleri paylaşıldı. Böylece ‘’Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ekrana gelecek?’’ sorusu yanıt buldu. Ülkenin en çok izlenen kanalları, gündüzden geceye uzanan zengin içerikleriyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Sabahları gündüz kuşağı programları ve tekrar diziler ön planda olurken; akşamları birbirinden farklı zevklere hitap eden diziler, yarışmalar ve maçlar yayınlanacak. Özellikle Ajax-Galatasaray maçının yayın kanalı merak ediliyor. İşte 5 Kasım Çarşamba Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1, TV8, Now TV yayın akışı!

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        06:00 Yeni Gelin

        08:15 Bu Sabah

        10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12:30 Gelin Evi

        15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

        18:45 Show Ana Haber

        20:00 Güldür Güldür Show

        00:15 Bereketli Topraklar

        02:45 Veliaht

        04:45 Bahar

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07:00 İstanbullu Gelin

        09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

        16:15 Söz

        19:00 Star Haber

        20:00 Sahipsizler

        00:15 Çarpıntı

        03:00 Yüksek Sosyete

        04:30 Hanım Köylü

        06:00 Söz

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

        09:00 Neler Oluyor Hayatta?

        11:00 Yaprak Dökümü

        14:00 Gelinim Mutfakta

        16:45 Arka Sokaklar

        18:30 Kanal D Ana Haber

        20:00 Eşref Rüya

        00:15 Arka Sokaklar

        03:00 Poyraz Karayel

        05:00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        ATV YAYIN AKIŞI

        08:00 Kahvaltı Haberleri

        10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14:00 Gözleri Karadeniz

        16:00 Esra Erol'da

        19:00 atv Ana Haber

        20:00 Kuruluş Orhan

        23:20 Kuruluş Orhan

        02:00 Kuruluş Orhan

        04:30 Kardeşlerim

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05:43 İstiklal Marşı

        05:45 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

        06:35 Kalk Gidelim

        09:20 Adını Sen Koy

        10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

        13:15 Seksenler

        14:30 Cennetin Çocukları

        17:45 Lingo Türkiye

        19:00 Ana Haber

        19:55 İddiaların Aksine

        20:00 Gökdelen

        22:00 Maç Önü

        23:00 Ajax-Galatasaray | UEFA Şampiyonlar Ligi Grup Maçları

        01:00 Cennetin Çocukları

        03:30 Seksenler

        04:45 Lingo Türkiye

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07:30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12:30 Yasak Elma

        13:30 En Hamarat Benim

        16:30 Ben Onun Annesiyim

        19:00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20:00 Ben Onun Annesiyim

        22:30 Ben Leman

        01:15 Halef: Köklerin Çağrısı

        03:45 İnadına Aşk

        05:00 Kefaret

        06:00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08:30 Oynat Bakalım

        09:00 Gel Konuşalım

        13:15 MasterChef Türkiye

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye

        00:15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03:30 Gel Konuşalım

        5 KASIM 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
