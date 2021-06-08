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Foça'da 5 kişinin öldüğü tekne kazasıyla ilgili davada kaptana 13 yıl 4 ay hapis cezası

İzmir Foça'da geçtiğimiz yıl meydana gelen tekne kazasıyla ilgili karar açıklandı. İlçede 5 kişinin ölümüyle sonuçlanan tekne kazasıyla ilgili davada yargılanan kaptan, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı

5 kişinin öldüğü tekne kazasında karar! - Haberler
5 kişinin öldüğü tekne kazasında karar!
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AA

Karşıyaka 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan kaptan A.D. katılmazken, müştekiler Kardelen Coşkun ve Erdal Göksoy ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.

AA'nın haberine göre, sanık A.D.'in avukatı Mustafa Onur Metin, beraat istediklerini belirterek, "Müvekkilimiz olsa olsa kapasitesinden fazla yolcu alması nedeniyle sorumlu tutulabilir. Bilinçli taksir koşulları oluşmamıştır." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.D'nin "Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 13 yıl 4 ay hapisle cezalandırılmasına, kaptanlık ehliyetine 2 yıl el konulmasına ve kaçma şüphesi olduğu gerekçesiyle sanık hakkında yakalama emri çıkarılmasına karar verdi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Foça ilçesinde 2 Ağustos 2020'de 5 metrelik teknenin Hayırsız Ada açıklarında alabora olması sonucu 3'ü çocuk 5 kişi ölmüş, cansız bedenlerden biri 23 günlük çalışma sonucu çıkarılabilmişti. Kaçmasının ardından bir gün sonra yakalanarak tutuklanan kaptan A.D, daha sonra serbest bırakılmıştı.

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