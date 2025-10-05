5 şehirde 898 bin 680 kişi sanatla buluştu

Bir Anadolu Şenliği, 22 Ağustos – 28 Eylül tarihleri arasında Hakkari, Tunceli, Şırnak, Bingöl ve Bitlis’te konserlerden tiyatroya, sinemadan çocuk etkinliklerine uzanan geniş programıyla her yaştan sanatsevere unutulmaz deneyimler yaşattı.

Şenlik süresince beş şehirde düzenlenen konserlerde; Oğuzhan Koç, Ferhat Göçer, Murat Dalkılıç, Bengü, Merve Özbey, Bayhan, Ferat Üngür, Delil Dilanar, Rojin, Murat Belet ve Yudum gibi sevilen sanatçılar hayranlarıyla buluştu. Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği ve Sıra Gecesi Topluluğu, Samsun Devlet Opera ve Balesi, İzmir Devlet Opera ve Balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin özel konserleri, ve Dengbej performanslarıyla taçlandı. Katılımcılar Devlet Tiyatrolarının oyunlarıyla da tiyatro deneyimi yaşadı. Gezici Sinema Tırı, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ve Gezici Kütüphane; şehirlerin farklı ilçelerine uzanarak sanatı, tarihi ve kitapları şehrin dört bir yanına taşıdı.

REKLAM

ÇOCUKLAR ŞENLİĞİN TADINI ÇIKARDI

Birbirinden renkli aktivitelerin, sahne gösterilerinin, tiyatroların ve oyun alanlarının yer aldığı “Çocuk Köyü” şenlik boyunca beş şehirde minik misafirlerini ağırladı. Çocuk oyunlarıyla minikler eğlence dolu anlar yaşattı.