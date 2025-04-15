5 soruda "altı bileşenli karma aşı" uygulaması

Sağlık Bakanlığınca Ulusal Çocukluk Dönemi Aşılama Takvimi'nin güncellenmesiyle Türkiye'de 1998'den itibaren uygulanan Hepatit B aşısı ile 2008'den bugüne yapılan "beş bileşenli karma aşıyı" bir araya getiren "altı bileşenli karma aşı" uygulaması tüm Türkiye'de başladı.

Derlenen bilgilere göre, altı bileşenli karma aşıya ilişkin merak edilen 5 soru ve yanıtları şöyle:

1- Altı bileşenli karma aşı nedir? Aşı hangi hastalıklara karşı koruma sağlıyor?

6 bileşenli karma aşı; difteri, tetanos, boğmaca, hemafilus influenza tip b ve çocuk felci yanında hepatit b hastalıklarına karşı koruma sağlıyor. Böylelikle tek bir enjeksiyonla 6 hastalığa karşı bağışıklama oluşuyor.

2- Karma aşı uygulaması hangi dönemi kapsıyor?

6 bileşenli karma aşı, bebeklik ve erken çocukluk dönemindeki bireyleri kapsıyor.

3- Karma aşı uygulaması aşı takvimine göre hangi dönemlerde uygulanacak?

Aşı takvimi kapsamında 2, 4, 6 ve 18. aylarda rutin olarak yapılacak.

4 - Karma aşı uygulaması nasıl yapılacak?