        Haberler Bilgi Magazin 5 ŞUBAT 2026 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? İşte Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        5 Şubat 2026 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?

        5 Şubat 2026 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Böylece hangi kanalda, saat kaçta, hangi program, dizi, film, yarışma, maç gibi yapımların ekrana geleceği belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre; gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı türde yapımlar yayınlanacak. Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Fenerbahçe-Erzurumspor maçı da canlı ve şifresiz olarak ekranlarda olacak. İşte 5 Şubat Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...

        Giriş: 05.02.2026 - 15:21 Güncelleme: 05.02.2026 - 15:21
        1

        Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak programlar, diziler, filmler, yarışmalar ve maçlar merak ediliyor. Bu sebeple 5 Şubat 2026 TV yayın akışı araştırılıyor. Bugün Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8’de izleyici karşısına çıkacak yapımlar belli oldu. Show TV’de Veliaht dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek. ATV’de ise Fenerbahçe-Erzurumspor maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte 5 Şubat 2026 Perşembe günü yayınlanacak içerikler…

        2

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Bahar

        09.30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Veliaht

        00.15 Kızılcık Şerbeti

        02.45 Veliaht

        04.45 Kayıp İnci

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Küçük Ağa

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Arka Sokaklar

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 İnci Taneleri

        00.15 Güller ve Günahlar

        03.00 Poyraz Karayel

        05.00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ATV YAYIN AKIŞI

        06.00 Aldatmak

        08.00 Kahvaltı Haberleri

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13:00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        19,45 Kupa Günlüğü

        20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor

        22.50 A.B.İ.

        01.50 Kuruluş Orhan

        04.40 Bir Gece Masalı

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.43 İstiklal Marşı

        05.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06.35 Kalk Gidelim

        09.25 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.35 Kara Ağaç Destanı

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Sessiz Saat

        22.00 Katwe Kraliçesi

        00.40 Sessiz Saat

        02.25 Kara Ağaç Destanı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Adalet 2

        22.00 Adalet 2

        01.00 Aramızda Kalsın

        03.00 Ateşböceği

        05.00 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün

        12.30 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Halef: Köklerin Çağrısı

        19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20.00 Halef: Köklerin Çağrısı

        00.00 Yeraltı

        02.30 Yeraltı

        05.00 Yasak Elma

        06.00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.00 Tuzak

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        00.15 Survivor Ekstra

        01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        03.30 Gel Konuşalım

        27 EYLÜL 2025 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
