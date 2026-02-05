Türkiye’nin en çok izlenen kanallarında yayınlanacak programlar, diziler, filmler, yarışmalar ve maçlar merak ediliyor. Bu sebeple 5 Şubat 2026 TV yayın akışı araştırılıyor. Bugün Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV ve TV8’de izleyici karşısına çıkacak yapımlar belli oldu. Show TV’de Veliaht dizisi yeni bölümüyle ekrana gelecek. ATV’de ise Fenerbahçe-Erzurumspor maçı futbolseverlerle buluşacak. Peki, bugün televizyonda başka neler var? İşte 5 Şubat 2026 Perşembe günü yayınlanacak içerikler…