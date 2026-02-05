5 Şubat 2026 Perşembe TV yayın akışı: Bugün televizyonda neler var, hangi diziler ve filmler yayınlanacak?
5 Şubat 2026 TV yayın akışı listesi yayınlandı. Böylece hangi kanalda, saat kaçta, hangi program, dizi, film, yarışma, maç gibi yapımların ekrana geleceği belli oldu. Kanalların yayın akışlarına göre; gündüz, öğle ve akşam kuşağında birbirinden farklı türde yapımlar yayınlanacak. Show TV'nin sevilen dizisi Veliaht, yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Fenerbahçe-Erzurumspor maçı da canlı ve şifresiz olarak ekranlarda olacak. İşte 5 Şubat Perşembe Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı...
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 Bahar
09.30 Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Veliaht
00.15 Kızılcık Şerbeti
02.45 Veliaht
04.45 Kayıp İnci
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 İnci Taneleri
00.15 Güller ve Günahlar
03.00 Poyraz Karayel
05.00 Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
06.00 Aldatmak
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
19,45 Kupa Günlüğü
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor
22.50 A.B.İ.
01.50 Kuruluş Orhan
04.40 Bir Gece Masalı
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.43 İstiklal Marşı
05.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.35 Kalk Gidelim
09.25 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.35 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Sessiz Saat
22.00 Katwe Kraliçesi
00.40 Sessiz Saat
02.25 Kara Ağaç Destanı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Adalet 2
22.00 Adalet 2
01.00 Aramızda Kalsın
03.00 Ateşböceği
05.00 Erkenci Kuş
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08:00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Halef: Köklerin Çağrısı
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Halef: Köklerin Çağrısı
00.00 Yeraltı
02.30 Yeraltı
05.00 Yasak Elma
06.00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
00.15 Survivor Ekstra
01.30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
03.30 Gel Konuşalım
