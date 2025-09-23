5 yıl önce mutfakta başladı şimdi tüm sofralarda

Mersin'de kadın girişimci Zübeyde Şahin, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle 5 yıl önce evinde kurduğu atölyesinde ürettiği ekşi mayalı ekmekleri sofralara ulaştırıyor.

Kentte kadın girişimciler, Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı desteklerle üretimlerini büyütmeye ve kendi markalarını oluşturup tanıtmaya devam ediyor.

Doğal ekşi mayalı ekmek üretimi yapan Zübeyde Şahin de bu kadınlardan biri.

Yaklaşık 5 yıl önce evinin mutfağında başladığı yolculuğunu, bahçesine kurduğu atölyesinde sürdüren Şahin, tamamen doğal ve katkısız unlarla ekşi mayalı ekmekler üretiyor. Üretimini ev tipi taş tabanlı elektrikli fırında gerçekleştiren girişimci, kazancıyla atölyesini adım adım geliştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'nın kurduğu üretici kadın stantları ve festivaller sayesinde daha fazla kişiye ulaşma imkanı bulan Şahin, kısa sürede müşteri kitlesini de artırdı.

Şehir dışına ekmek gönderimi yapan üretici, zaman zaman otellere ve restoranlara da ürün sağlıyor. Tanınırlığının artmasıyla birlikte satışlarının arttığını ve daha fazla sofraya ulaştığını söyleyen Şahin, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini de yanına alarak yoluna devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin her açtığı stantta yeni daimi müşteriler kazandığını belirten Zübeyde Şahin, "Bu işe mutfağımda başladım. Sonra bahçeme atölye kurdum. Ev tipi taş tabanlı elektrikli fırın aldım. Üretimi onunla yapıyorum. Bir kadın olarak kendi kazancımı elde etmek çok güzel bir şey. Adım adım işimi büyütmeye çalışıyorum. Büyükşehir Belediyesi’nin desteğini hissetmek çok güzel. Onların kurduğu stantlar ve düzenlediği festivallerle ilerledim. Büyükşehir’in kadınlara verdiği değerle daha fazla büyüme imkanı bulduk. Benim gibi birçok üretici kadın var. Hepsine ayrı ayrı destek oluyorlar" dedi.

Üretici kadınların, Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle kentte bir yer edindiğini de sözlerine ekleyen Şahin, "Mersin halkı artık kadın emeğine alıştı. Bizlere daha çok destek veriyorlar. Her standımız dolu dolu geçiyor. Kadınların bu işlere daha fazla el atmasını istiyoruz. İsteyen gelip benden eğitim alabilir, gönül rahatlığıyla öğretebilirim. Satışlarım önceden çok düşüktü. Bu stantlara katıla katıla, ekmek sayımı artırdım. Daha çok tanındım. Şehir dışına bile ekmek gönderiyorum. Bizi desteklediği için Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyoruz. Desteklerini her daim üzerimizde hissediyoruz" diye konuştu.