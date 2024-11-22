Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone’un, yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Vodafone FLEX ikinci yaşını doldurdu.

“Seç Seç Al” mottosuyla duyurulan Vodafone FLEX ile müşterilere bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sunuluyor. Toplam 10’u aşkın kategoride 1.000’den fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX ile son 1 yılda yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketi müşterilerle buluşturulurken, yeşil bir gezegen yaratma hedefiyle 20 bin eski cihaz geri dönüşüme kazandırıldı. Çeşitli ödeme kolaylıklarının sunulduğu Vodafone FLEX’te son 1 yılda en çok tercih edilen ödeme şekli faturaya ek 12 ayda ödeme seçeneği oldu. FLEX ile gelecek 5 yılda 10 milyon ürün ve hizmet müşterilerle buluşacak.

Vodafone FLEX yıl değerlendirme toplantısında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Yeni nesil perakende anlayışımızın önemli bir ayağını oluşturan Vodafone FLEX, müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda birçok kategoriden çeşitli ürün portföyü sunan bir teknoloji dünyası. Türkiye dahil birçok Vodafone ülkesinde uygulanan ve ‘Ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al’ ilkesine dayanan Vodafone FLEX ile müşterilerimize bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. FLEX ile son 1 yılda farklı markalardan yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketini müşterilerimizle buluşturduk. Önümüzdeki 5 yılda hedefimiz, 10 milyon ürünü müşterilerimize ulaştırarak onları 5G’nin yenilikçi dünyasına taşımak. Gelecek dönemlerde odak noktalarımızdan biri olan 5G teknolojisi için hazırlıklarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Müşterilerimizin 5G'ye geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla, 12.000 TL olan taksit limitinin 5G'li cihazlarda kaldırılmasının gerektiğini düşünüyoruz. Bu sayede müşterilerimiz, dilediği 5G destekli cihazı, dilediği ödeme yöntemiyle kolayca satın alabilecek ve ülkemize 5G geldiğinde son teknolojiden faydalanabilecek. 5G’nin getirdiği hız ve verimlilikle, müşterilerimizi geleceğin bağlantı teknolojisine birlikte hazırlıyoruz. Hedefimiz, müşterilerimizin mevcut bütçeleriyle yeni nesil teknolojileri destekleyen ürünlere erişebilmesini sağlamak.”

BİR YILDA 20 BİN CİHAZ GERİ DÖNÜŞÜM Vodafone müşterileri, eski telefonlarını Vodafone’a getirdikleri takdirde, yeni cihaz alırken eski telefonlarını indirim olarak kullanabiliyor. Bu kapsamda, yüzde 30’a varan indirimlerle yenilenmiş ve 1 yıl garantili telefon sahibi olabiliyorlar. Vodafone, eski telefonların toplanması için sunduğu tekliflerle son 1 yılda 20 bin cihazı geri dönüşüme kazandırdı. Bu cihazlar yeniden dönüştürülerek daha yeşil bir gezegen oluşmasına da önemli katkı sağladı.