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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama 5 yılda 10 milyon ürün - Teknoloji Haberleri

        5 yılda 10 milyon ürün

        Vodafone'un sunduğu FLEX ikinci yılını bitirdi. "Seç Seç Al" mottosuyla hayata geçirildiği duyurulan ve 10'u aşkın kategoride 1.000'den fazla ürünün yer aldığı FLEX ile son 1 yılda yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketi müşteriyle buluştuğu belitildi. FLEX ile gelecek 5 yılda 10 milyon ürün ve hizmet müşterilerle buluşacağı vurgulandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2024 - 16:59 Güncelleme: 22.11.2024 - 16:59
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        5 yılda 10 milyon ürün
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        Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone’un, yeni nesil perakende anlayışı doğrultusunda hayata geçirdiği Vodafone FLEX ikinci yaşını doldurdu.

        “Seç Seç Al” mottosuyla duyurulan Vodafone FLEX ile müşterilere bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sunuluyor. Toplam 10’u aşkın kategoride 1.000’den fazla ürünün yer aldığı Vodafone FLEX ile son 1 yılda yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketi müşterilerle buluşturulurken, yeşil bir gezegen yaratma hedefiyle 20 bin eski cihaz geri dönüşüme kazandırıldı. Çeşitli ödeme kolaylıklarının sunulduğu Vodafone FLEX’te son 1 yılda en çok tercih edilen ödeme şekli faturaya ek 12 ayda ödeme seçeneği oldu. FLEX ile gelecek 5 yılda 10 milyon ürün ve hizmet müşterilerle buluşacak.

        Vodafone FLEX yıl değerlendirme toplantısında konuşan Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Yeni nesil perakende anlayışımızın önemli bir ayağını oluşturan Vodafone FLEX, müşterilerimizin ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda birçok kategoriden çeşitli ürün portföyü sunan bir teknoloji dünyası. Türkiye dahil birçok Vodafone ülkesinde uygulanan ve ‘Ürünü seç, ödemeni seç ve kolayca al’ ilkesine dayanan Vodafone FLEX ile müşterilerimize bütçe dostu fırsatlar, indirim avantajları ve çeşitli ödeme kolaylıkları sağlıyoruz. FLEX ile son 1 yılda farklı markalardan yaklaşık 3 milyon teknolojik ürün ve satış sonrası hizmet paketini müşterilerimizle buluşturduk. Önümüzdeki 5 yılda hedefimiz, 10 milyon ürünü müşterilerimize ulaştırarak onları 5G’nin yenilikçi dünyasına taşımak. Gelecek dönemlerde odak noktalarımızdan biri olan 5G teknolojisi için hazırlıklarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Müşterilerimizin 5G'ye geçiş sürecini kolaylaştırmak amacıyla, 12.000 TL olan taksit limitinin 5G'li cihazlarda kaldırılmasının gerektiğini düşünüyoruz. Bu sayede müşterilerimiz, dilediği 5G destekli cihazı, dilediği ödeme yöntemiyle kolayca satın alabilecek ve ülkemize 5G geldiğinde son teknolojiden faydalanabilecek. 5G’nin getirdiği hız ve verimlilikle, müşterilerimizi geleceğin bağlantı teknolojisine birlikte hazırlıyoruz. Hedefimiz, müşterilerimizin mevcut bütçeleriyle yeni nesil teknolojileri destekleyen ürünlere erişebilmesini sağlamak.”

        BİR YILDA 20 BİN CİHAZ GERİ DÖNÜŞÜM

        Vodafone müşterileri, eski telefonlarını Vodafone’a getirdikleri takdirde, yeni cihaz alırken eski telefonlarını indirim olarak kullanabiliyor. Bu kapsamda, yüzde 30’a varan indirimlerle yenilenmiş ve 1 yıl garantili telefon sahibi olabiliyorlar. Vodafone, eski telefonların toplanması için sunduğu tekliflerle son 1 yılda 20 bin cihazı geri dönüşüme kazandırdı. Bu cihazlar yeniden dönüştürülerek daha yeşil bir gezegen oluşmasına da önemli katkı sağladı.

        FLEX dünyasında geliştirilmiş yapay zekâ desteğiyle müşterilerin hayat tarzına uygun her kategoriden teknolojik ürünler kişiselleştirilmiş tekliflerle sunuluyor. Bu kapsamda, Vodafone FLEX dünyasında son 1 yılda müşterilerin kişiselleştirilmiş teklifleri tercih etme oranı %25’e ulaştı.

        "16 BİN İKAME CİHAZ VERİLDİ"

        Vodafone FLEX dünyasının önemli bir parçasını oluşturan satış sonrası hizmetler kapsamında müşterilere akıllı telefonlara yönelik Ekran Kurtaran Paket, Dijital Destek, Uzatılmış Garanti ve Tam Koruma olmak üzere 4 ayrı paket sunuluyor. Ek olarak, garanti içi ya da dışı yaşanılan herhangi bir aksaklıkta müşterilerin sürdürülebilir iletişim sağlayabilmesi için yedek cihaz hizmeti de sağlanıyor. Son 1 yılda 300 bini aşkın müşteri satış sonrası hizmet paketleriyle buluşurken, 16 bini aşkın yedek cihaz hizmeti verilerek müşterilere kesintisiz iletişim imkânı da sağlandı.

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