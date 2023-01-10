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2022'de Dünya Mutluluk Raporu’nda 156 ülkedeki insanlardan tek bir şey istendi: Bugünkü yaşamlarına 0′dan 10′a kadar bir ölçekte değer vermeleri ve olabilecek en kötü yaşamı 0 olarak değerlendirmeleri... Ayrıca sosyal destek, ortalama yaşam süresi, cömertlik ve yolsuzluğun bulunmamasına katkıda bulunan faktörlerin de dikkate alınması rica edildi. Ve ilk sırada yine 5 yıldır olduğu gibi Finlandiya yer aldı. CNBC'ye konuşan ve mutluluğun temellerini inceleyen Finli araştırmacı Frank Martela, Finlandiya’daki insanların hayatlarından bu kadar memnun olmasının nedenini inceledi. İşte bu incelemeye göre Finlilerin mutluluğunun 3 sırrı:

1. KENDİMİZİ KOMŞULARIMIZLA KIYASLAMAYIZ Finli bir şairin "Mutluluğunuzu kıyaslamayın veya bununla övünmeyin" sözünü aslında doğrudan uygulayan Finliler, özellikle maddi ve aleni zenginlik gösterileri söz konusu olduğunda bunu gerçekten ciddiye alırlar. Martela bu olayı şu sözlerle anlatıyor: "Bir keresinde Finlandiya’nın en zengin adamlarından biriyle karşılaştım. Yürümeye başlayan çocuğunu bebek arabasında tramvay istasyonuna doğru itiyordu. Kendine pahalı bir araba alabilir ya da şoför tutabilirdi ama toplu taşımayı tercih etti. Finlandiya’da başarı böyle görünüyor, yani tıpkı herkes gibi." Martela'ya göre gerçek mutluluğa giden ilk adım, kendinizi başkalarıyla karşılaştırmak yerine kendi standartlarınızı belirlemektir.

2. DOĞANIN FAYDALARINI GÖZ ARDI ETMEYİZ 2021′de yapılan bir ankete göre, Finlilerin yüzde 87′si doğanın onlara iç huzur, enerji ve rahatlama sağladığı için önemli olduğunu düşünüyor. Finlandiya’da çalışanların 4 haftalık yaz tatili hakkı vardır. Martela'ya göre birçoğu bu zamanı kırsal bir bölgeye gitmek ve kendini doğaya kaptırmak için kullanıyor. Evde elektrik veya akan su olmasa bile "Daha az konfor, daha iyi" mantığı hakim oluyor. Martela'ya göre doğada zaman geçirmek canlılığımızı, esenliğimizi artırır ve bize kişisel gelişim duygusu verir.