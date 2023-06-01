Ne yazık ki, 19 Ağustos 2021'de Rani mide şişmesi nedeniyle vefat etti.

Yerel raporlara göre; aşırı yemek ve midede biriken gaz buna sebep oldu. Tedavi altına alınması için aceleyle veterinere götürüldü ancak veterinerler onu kurtaramadı.