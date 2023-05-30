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Sünger Bob'taki çizgi film karakterleri İncil'de geçen Yedi Büyük Günahı mı temsil ediyor?

Bikini Kasabası'nda yaşayan Sünger Bob ve arkadaşlarının maceraları tüm çocuklar tarafından ilgiyle izleniyor. Ancak bazı yetişkinler, bunun sıradan bir çizgi film olmadığını ve çizgi filmin İncil'de geçen Yedi Büyük Günahı temsil ettiğini iddia ediyor.

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  • Sünger Bob'taki çizgi film karakterleri İncil'de geçen Yedi Büyük Günahı mı temsil ediyor?

    Sünger Bob, tüm dünyanın ortak olarak sevdiği çizgi filmlerden. Birçoğumuz Sünger Bob ve arkadaşlarını, Bikini kasabasında yaşayan sevimli karakterler olarak biliyoruz ancak bazı hayran teorileri bu masum dünyanın arkasında daha fazlası olduğunu düşünüyor.

    Buna göre, Sünger Bob karakterleri İncil'de geçen Yedi Büyük Günahı temsil ediyor; kibir, şehvet, kıskançlık, oburluk, açgözlülük, tembellik ve öfke. Peki, hangi karakter hangi günah ile eşleştiriliyor?
  • Sünger Bob'taki çizgi film karakterleri İncil'de geçen Yedi Büyük Günahı mı temsil ediyor?

    PATRICK - TEMBELLİK

    Tembelliğin çok ötesine geçen Patrick, günlerinin çoğunu bir kayanın altında hiçbir şey yapmadan geçirir. Hareket etmeyi sevmediği gibi hayatıyla ilgili değişiklik yapmaktan da hoşlanmaz.
  • Sünger Bob'taki çizgi film karakterleri İncil'de geçen Yedi Büyük Günahı mı temsil ediyor?

    SALYANGOZ GARY - OBURLUK

    Sünger Bob'un evcil hayvanı olan Gary'i birçok bölümde fazla fazla yemek yerken görebilirsiniz. Hatta bir bölümde Gary, ona yemek verilmeyince evden kaçar. 
  • Sünger Bob'taki çizgi film karakterleri İncil'de geçen Yedi Büyük Günahı mı temsil ediyor?

    SÜNGER BOB - ŞEHVET

    Şehvet denildiği zaman birçok kişinin aklına geleneksel anlamı gelse de burada kastedilen Sünger Bob'un yaptığı her şeye karşı dizginlenemeyen coşkusu. Özellikle çalışmaya ve Yengeç Burger pişirmeye karşı olan tarifsiz hevesi bunun bir göstergesi. 
  • Sünger Bob'taki çizgi film karakterleri İncil'de geçen Yedi Büyük Günahı mı temsil ediyor?

    SQUIDWARD - ÖFKE

    Her zaman karamsar olan Squidward, hayatından ve içindeki herkesten nefret eder. Hem öfke hem de hüzünle beslenen Squidward, Bikini Kasabası'non gazabının vücut bulmuş halidir. Her bölümde Squidward'ın bastırmaya çalıştığı öfkesi görülür. 
  • Sünger Bob'taki çizgi film karakterleri İncil'de geçen Yedi Büyük Günahı mı temsil ediyor?

    SANDY - GURUR

    Sandy, günlerinin çoğunu bilimsel icatlar tasarlayarak geçirir. Kendisini parlak zekâsı ile tanımlar ve onu en çok öfkelendiren şey; birilerinin ona ve zekâsına laf söylemesidir. 
  • Sünger Bob'taki çizgi film karakterleri İncil'de geçen Yedi Büyük Günahı mı temsil ediyor?

    PLANKTON - KISKANÇLIK

    Plankton karakterini tüm bölümlerde Yengeç Restoran'a olan kıskançlığı ile izliyoruz. Birçok bölümde Plankton ya Yengeç Restoran'ın başarısını sabote eder ya da Yengeç Burger'in lezzettini tutturmaya çalışır ancak başarısız olur.
  • Sünger Bob'taki çizgi film karakterleri İncil'de geçen Yedi Büyük Günahı mı temsil ediyor?

    BAY YENGEÇ - AÇGÖZLÜLÜK

    Kasabanın en paragöz karakteri olan Bay Yengeç, parayı çok seven bir karakter. Boş zamanlarında paralarıyla vakit geçiren Bay Yengeç'i birçok bölümde daha fazla para kazanmak için çeşitli hileler yaparken izledik.

 

 

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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