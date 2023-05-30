Sünger Bob, tüm dünyanın ortak olarak sevdiği çizgi filmlerden. Birçoğumuz Sünger Bob ve arkadaşlarını, Bikini kasabasında yaşayan sevimli karakterler olarak biliyoruz ancak bazı hayran teorileri bu masum dünyanın arkasında daha fazlası olduğunu düşünüyor.

Buna göre, Sünger Bob karakterleri İncil'de geçen Yedi Büyük Günahı temsil ediyor; kibir, şehvet, kıskançlık, oburluk, açgözlülük, tembellik ve öfke. Peki, hangi karakter hangi günah ile eşleştiriliyor?