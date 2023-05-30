Vücudunu "doyumsuz bir çukur" olarak nitelendirdi ve bu da onu hiç ara vermeden kontrolsüz bir şekilde yemek yemeye itti. Bu eğilimler, gençlik yıllarında daha da kötüleşti.

Nişanlısıyla her şeyin yolunda gittiğini düşünen Jen'in mutluluk balonu bir anda patladı. Beklenmedik ayrılık, onu kendine ilişkin algısını yeniden değerlendirmeye ve acı verici gerçekle doğrudan yüzleşmeye zorladı.