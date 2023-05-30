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Kilolu diye terk edilen genç kadın hem kilo verdi hem Britanya güzeli seçildi

6 yıl önce evlilik için son hazırlıklarını tamamlayan Jen isimli genç kadın, nişanlısı tarafından kilolu oluğu gerekçesiyle terk edildi. Büyük bir yıkıma uğrayan Jen, hayatını toplamaya karar verdi ve bu kararını büyük başarılar izledi.

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  • Kilolu diye terk edilen genç kadın hem kilo verdi hem Britanya güzeli seçildi

    Jen Atkins, hayatının güzel bir noktasındaydı. Düğünü için hazırlık yapan genç kadın beklenmedik şekilde terk edildi. Nişanlısı, Jen'i kilolu olduğunu öne sürerek bıraktı.
  • Kilolu diye terk edilen genç kadın hem kilo verdi hem Britanya güzeli seçildi

    Gerçekten de Jen'in yemek ile karmaşık bir ilişkisi vardı. Küçükken çocuklar kilosuyla ilgili acımasız lakaplar takıyor hatta ona yiyecek fırlatıyorlardı. Annesi ona ev yemekleri yaparken o gizlice abur cubur yiyordu.
  • Kilolu diye terk edilen genç kadın hem kilo verdi hem Britanya güzeli seçildi

    Vücudunu "doyumsuz bir çukur" olarak nitelendirdi ve bu da onu hiç ara vermeden kontrolsüz bir şekilde yemek yemeye itti. Bu eğilimler, gençlik yıllarında daha da kötüleşti.

    Nişanlısıyla her şeyin yolunda gittiğini düşünen Jen'in mutluluk balonu bir anda patladı. Beklenmedik ayrılık, onu kendine ilişkin algısını yeniden değerlendirmeye ve acı verici gerçekle doğrudan yüzleşmeye zorladı. 
  • Kilolu diye terk edilen genç kadın hem kilo verdi hem Britanya güzeli seçildi

    Yerel bir spor salonuna kaydoldu ve iki yıl içinde 54 bedenden 42 bedene düştü. Önce Miss England 2018 yarışmasını ikinci olarak bitirdi arkasından 75. Büyük Britanya Güzeli seçildi.
  • Kilolu diye terk edilen genç kadın hem kilo verdi hem Britanya güzeli seçildi

    Atkin, eski sevgilisinin onunla gurur duyacağına inanıyor, ancak tekrar bir araya gelmeye niyeti yok. Hayatının aşkını buldu ve Bayan Büyük Britanya'yı kazanmadan sadece beş ay önce Chris isimli bir adam ile evlendi.
  • Kilolu diye terk edilen genç kadın hem kilo verdi hem Britanya güzeli seçildi

    İşte, Jen'in son halinden kareler...
  • Kilolu diye terk edilen genç kadın hem kilo verdi hem Britanya güzeli seçildi
  • Kilolu diye terk edilen genç kadın hem kilo verdi hem Britanya güzeli seçildi
  • Kilolu diye terk edilen genç kadın hem kilo verdi hem Britanya güzeli seçildi
  • Kilolu diye terk edilen genç kadın hem kilo verdi hem Britanya güzeli seçildi
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