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Bu ülkelerde bazen güneş aylarca batmıyor! İşte bitmeyen gündüzler yaşayan 6 ülke

Türkiye, gün ve mevsimler konusunda oldukça dengeli bir konumda bulunuyor ancak bazı ülkeler, bu durumun biraz dışında. Öyle ki birçoğunda aylarca güneş ya hiç batmıyor ya da hiç doğmuyor! İşte, normalleri bizden biraz farklı olan ülkeler...

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  • Bu ülkelerde bazen güneş aylarca batmıyor! İşte bitmeyen gündüzler yaşayan 6 ülke

    İZLANDA

    İzlanda'da 10 Mayıs ile Temmuz sonu arasında güneş hiç batmaz.
  • Bu ülkelerde bazen güneş aylarca batmıyor! İşte bitmeyen gündüzler yaşayan 6 ülke

    NORVEÇ

    Gece Yarısı Güneşi Ülkesi olarak da bilinen Norveç, 76 gün boyunca hiç gün batımı görmez. Parlak güneş ışığı tüm bölgeyi günde yaklaşık 20 saat boyunca sarar. Avrupa'nın en kuzeyinde kalan yerleşim yeri olan Norveç'in Svalbard şehrinde 10 Nisan'dan, 23 Ağustos'a kadar güneş kesintisiz olarak parlar.
  • Bu ülkelerde bazen güneş aylarca batmıyor! İşte bitmeyen gündüzler yaşayan 6 ülke

    BORROW, ALASKA

    Alaska'da Mayıs ayının sonu ile Temmuz ayının sonu arasındaki dönemde güneş hiç batmaz. 
  • Bu ülkelerde bazen güneş aylarca batmıyor! İşte bitmeyen gündüzler yaşayan 6 ülke

    İSVEÇ

    İsveç'te yılın yarısında güneş her daim tepededir. Mayıs ayının başından Ağustos ayının sonuna kadar güneş gece yarısı batar ve sabah 4 dörtte tekrar yükselir.
  • Bu ülkelerde bazen güneş aylarca batmıyor! İşte bitmeyen gündüzler yaşayan 6 ülke

    FİNLANDİYA

    Binlerce göl ve adanın ülkesi olan Finlandiya'nın çoğu bölgesinde güneş 73 gün boyunca batmaz. Sonuç olarak, bu bölgelerdeki insanlar sürekli güneş ışığına maruz kaldıkları için yazları daha az, kışları daha fazla uyurlar. 
  • Bu ülkelerde bazen güneş aylarca batmıyor! İşte bitmeyen gündüzler yaşayan 6 ülke

    NUNAVUT, KANADA

    Nunavut, Kanada'nın Kuzeybatı bölgesinde bulunur ve yaklaşık iki ay kesintisiz güneş ışığı alır. Ancak kışın, bu bölgede bir ay boyunca hiç güneş doğmaz. 

     Kaynak: Idiva, Punchng

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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