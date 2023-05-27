NORVEÇ

Gece Yarısı Güneşi Ülkesi olarak da bilinen Norveç, 76 gün boyunca hiç gün batımı görmez. Parlak güneş ışığı tüm bölgeyi günde yaklaşık 20 saat boyunca sarar. Avrupa'nın en kuzeyinde kalan yerleşim yeri olan Norveç'in Svalbard şehrinde 10 Nisan'dan, 23 Ağustos'a kadar güneş kesintisiz olarak parlar.