İstanbul'da akılalmaz dolandırıcılık olayı

İstanbul'da 3 ay önce polise başvuran E. K. adlı bir vatandaş, ilginç bir dolandırıcılık yöntemiyle dolandırıldığını söyledi. E.K., "Bir telefon bayisi önünde rastladığım ve telefoncu sandığım biri elindeki telefonu göstererek 'Bu telefonu yurt dışından getirdim. Değeri 7 bin lira ama sana 2 bin liraya satayım' dedi. O sırada bir iki kişi daha geldi ve almak istediğini söyledi. Telefonun taliplileri artınca, ben de aldım. Eve gittim kutuyu açtım. Kutudan gerçek değil maket telefon çıktı" dedi.
BU YÖNTEM 50 YIL ÖNCE YAPILIYORDU
Habertürk' muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, bu şikayet üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis, yaptığı çalışmada ilginç ayrıntılara ulaştı. Dolandırıcıların İstanbul'da 50 yıl önce uygulanan dolandırıcılık yöntemini kullandıklarını tespit etti. Polisin ulaştığı detaylara göre, çete gözüne kestirdiği vatandaşların yanına giderek yurt dışından telefon getirttiğini ve piyasanın çok altında satabileceğini söyleyerek gerçek bir telefon gösteriyor. O sırada bir başka çete üyesi normal bir vatandaş gibi yaklaşarak ‘Ne kadar bu telefonlar' diyerek pazarlığa başlıyor. Pazarlık yapılırken sözde telefon satan çete üyesi ‘Ben bu telefonu yanıma ilk gelen bu abime satacağım' diyerek, kendi arkadaşını aradan çıkartıyor. Böylece gerçek telefon diye paketlenmiş maket telefonu satıyor.
BİR KİŞİYE 145 BİN LİRALIK TELEFON SATMIŞLAR
Polis olayla ilgili çalışma başlatırken, Antalya, Aydın ve Malatya'da benzer konularla ilgili dolandırıcılıkların yapıldığı ortaya çıktı. Antalya'da gelen bilgiler ise polisi bile şaşırttı. Antalya'da bu tuzağa düşen bir mağdurun bankadan 145 bin lira para kredi çekerek gerçek telefon diye çok sayıda maket telefon satın aldığı belirlendi. 3 aylık çalışmanın ardından tespit edilen çete üyelerine İstanbul, Antalya, Malatya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon yapıldı.
625 BİN LİRALIK VURGUN YAPMIŞLAR
Gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen 11 şüphelinin bu yöntemle 21 kişiyi dolandırdığı ve bu satışlardan 625 bin liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı. Soruşturmanın ardından şüpheliler adliyeye gönderildi.
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