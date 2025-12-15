500 bin kişi 'Ufuk Çizgisinden Öteye' gitti

İstanbul Modern’de Artaş Holding sponsorluğunda gerçekleşen ve sanatçının Türkiye’de bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı sergilerinden biri olan “Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye”, 12 Aralık’ta sona erdi. Sergi, açıldığı günden bu yana 500 bine yakın ziyaretçi ağırlayarak büyük ilgi gördü.

Ömer Uluç’un biçimsel yenilikler, malzeme araştırmaları ve çok katmanlı imgeler üzerinden şekillenen üretim pratiğini geniş bir perspektiften sunan sergi, sanatçının insanlık, evren ve varoluş üzerine düşüncelerini yansıtan çalışmalarından oluştu.

Küratörlüğünü Öykü Özsoy Sağnak ve Nilay Dursun, asistan küratörlüğünü ise Naz Uğurlu Benek’in üstlendiği sergi; geleneksel sınırları aşan yaklaşımıyla izleyicilere zaman ve mekân ötesi bir deneyim sundu. Ziyaretçiler, sergide yer alan 300’ün üzerinde eserle sanatçının üretimini farklı dönemleriyle birlikte görme fırsatı buldu.

Ömer Uluç: Modern zaman seyyahı

1931 doğumlu Ömer Uluç, 1953’te Robert Kolej'den mezun olduktan sonra ABD’de mühendislik ve resim eğitimi aldı. 1951’de Nuri İyem öncülüğünde kurulan “Tavanarası Ressamları” grubunda yer alan sanatçı, 1965’te Paris ve Londra’da, 1972–1973’te ABD ve Meksika’da, 1974–1977 yılları arasında Nijerya’da ve 1982’ten 2010’daki vefatına kadar ise Paris ve İstanbul arasında yaşamını sürdürdü. Farklı coğrafyalarda yaşaması ve seyahatlerinin de etkisiyle, keskin bir ironi ve mizah anlayışıyla insanlar, hayvanlar ve doğadışı varlıklardan oluşan bir canlılar albümü yaratan Uluç, modern sanatın keşif ve araştırma ruhunu sürekli taze tutan sanatçılardandır.