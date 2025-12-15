Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Resim 500 bin kişi 'Ufuk Çizgisinden Öteye' gitti

        500 bin kişi 'Ufuk Çizgisinden Öteye' gitti

        İstanbul Modern'de gerçekleşen ve sanatçının Türkiye'de bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı sergilerinden biri olan "Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye", 12 Aralık'ta sona erdi. Sergi, açıldığı günden bu yana 500 bine yakın ziyaretçi ağırlayarak büyük ilgi gördü...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.12.2025 - 00:30 Güncelleme: 15.12.2025 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        500 bin kişi 'Ufuk Çizgisinden Öteye' gitti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İstanbul Modern’de Artaş Holding sponsorluğunda gerçekleşen ve sanatçının Türkiye’de bugüne kadar hazırlanan en kapsamlı sergilerinden biri olan “Ömer Uluç: Ufuk Çizgisinden Öteye”, 12 Aralık’ta sona erdi. Sergi, açıldığı günden bu yana 500 bine yakın ziyaretçi ağırlayarak büyük ilgi gördü.

        Ömer Uluç’un biçimsel yenilikler, malzeme araştırmaları ve çok katmanlı imgeler üzerinden şekillenen üretim pratiğini geniş bir perspektiften sunan sergi, sanatçının insanlık, evren ve varoluş üzerine düşüncelerini yansıtan çalışmalarından oluştu.

        REKLAM

        Küratörlüğünü Öykü Özsoy Sağnak ve Nilay Dursun, asistan küratörlüğünü ise Naz Uğurlu Benek’in üstlendiği sergi; geleneksel sınırları aşan yaklaşımıyla izleyicilere zaman ve mekân ötesi bir deneyim sundu. Ziyaretçiler, sergide yer alan 300’ün üzerinde eserle sanatçının üretimini farklı dönemleriyle birlikte görme fırsatı buldu.

        Ömer Uluç: Modern zaman seyyahı

        1931 doğumlu Ömer Uluç, 1953’te Robert Kolej'den mezun olduktan sonra ABD’de mühendislik ve resim eğitimi aldı. 1951’de Nuri İyem öncülüğünde kurulan “Tavanarası Ressamları” grubunda yer alan sanatçı, 1965’te Paris ve Londra’da, 1972–1973’te ABD ve Meksika’da, 1974–1977 yılları arasında Nijerya’da ve 1982’ten 2010’daki vefatına kadar ise Paris ve İstanbul arasında yaşamını sürdürdü. Farklı coğrafyalarda yaşaması ve seyahatlerinin de etkisiyle, keskin bir ironi ve mizah anlayışıyla insanlar, hayvanlar ve doğadışı varlıklardan oluşan bir canlılar albümü yaratan Uluç, modern sanatın keşif ve araştırma ruhunu sürekli taze tutan sanatçılardandır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Modern
        #Ömer Uluç
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Gülşah Durbay hayatını kaybetti
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Beşiktaş'ın 'ilk gol' laneti sürüyor!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerle buluştu
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        6 gollü düelloda kazanan yok!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        'Eşime neden baktın' dedi, öldürüldü!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        Mustafa Denizli: Kırmızı kart pozisyonu ağırdı!
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        "Futbol değil, tiyatroydu!"
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Aylık 1.8 milyar lira daha az ödeme
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Dev maçta Beşiktaş 10 kişi!
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Avustralya'da silahlı saldırı
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Esenboğa metrosunda ilk kazma 2026'da
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Öldüren manevra! Scooter sürücüsü hayatını kaybetti!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Yenilenen prizler katilleri ortaya çıkardı!
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Trump'tan misilleme açıklaması
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Sırt çantası deyip geçmeyin! Çocuklarda sırt ağrısı neden olur?
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Kardeşinde prostat kanseri öyküsü olanlara 45 yaş uyarısı!
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bak postacı kız kaçırıyor
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bakan Fidan: CAATSA'nın 2026'da kaldırılması mümkün
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Bayrakların kırmızı beyaz mavi şifresi
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı
        Barış Özgenç: İyi bir seslendirme hakem gibi olmalı