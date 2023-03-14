500 yıllık saray yemeği iki ilçeyi karşı karşıya getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Yaşam
ABONE OL

500 yıllık saray yemeği iki ilçeyi karşı karşıya getirdi

Osmanlı'da askerin sefer yemeği olan İskilip dolması, Çorum'da iki ilçeyi karşı karşıya getirdi

500 yıllık saray yemeği iki ilçeyi karşı karşıya getirdi
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
İHA

2010 yılında İskilip Belediyesi'nin girişimleri sonucu Türk Patent Enstitüsü'nce tescillenen İskilip dolması coğrafi işaret aldı. Geçtiğimiz aylarda Bayat Belediyesi'nin 'baharatlı Bayat dolması'na coğrafi işaret alınması için yaptığı başvuru, ürünün 'İskilip dolması' ile aynı olduğu gerekçesiyle iki ilçe arasında gerilime neden oldu.

İHA'nın haberine göre Bayat Belediyesi'nin tescil başvurusu üzerine harekete geçen İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Türk Patent Enstitüsü'ne başvurarak ilçe adına tescili yapılan İskilip dolmasının göz önünde bulundurularak sürecin hassasiyetle takibinin yapılması için talepte bulundu.

2010 YILINDA COĞRAFİ İŞARET ALDI

Konuya ilişkin açıklama yapan İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, Osmanlı'da sefer yemeği olan 500 yıllık İskilip dolmasının 2010 yılında coğrafi işaret belgesinin alındığını hatırlattı.

Başkan Ali Sülük, "Bilindiği üzere 14 Şubat 2005 tarihinde koruma altına alınan İskilip dolması 19 Nisan 2010 tarihinde İskilip adına coğrafi İşaretli ürün olarak tescillenmiştir. Belediyemiz tarafından oluşturulan komisyon tarafından, her yıl düzenli olarak İskilip dolmamızın tarihine özgü lezzetinin kaybolmaması için denetimler yapılmaktadır. Ayrıca ilçemize has diğer ürünlerimizin de coğrafi İşaret çalışmaları sürdürülmektedir. 555 sayılı Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkındaki Kanun Hükmündeki Kararname maddeleri gereğince 'İskilip Dolması' ilçemiz adına tescillenmiş ve koruma altına alınmıştır" dedi.

"ADININ DEĞİŞTİRİLEREK BAHARAT EKLENMESİ KOMİK KARŞILANMAKTADIR"

Son zamanlarda Bayat Belediyesi'nin İskilip dolmasının adını değiştirerek coğrafi işaret alma çalışmalarını üzüntüyle gördüklerini anlatan Başkan Sülük, İskilip dolması sadece İskilip'in değil; geçmişte ilçemize bağlı olan Bayat, Uğurludağ ve Oğuzlar ilçelerimizle de özdeşleşmiş bir üründür. Adının değiştirilerek 'baharat' eklenmesi İskilip kamuoyunca komik karşılanmaktadır.

Bu nedenle 26 Ocak 2023 tarihinde İskilip dolmasının tescilinin ilçemize ait olduğu ve bu tescilin korunması gerektiği ile ilgili Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı'na Resmi yazı yazılmıştır. Konu Belediyemizin takibinde olup, her adımda gerekli işlemler yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kurşun lahitte bulundu... Tam konumu gizli tutuluyor
YAŞAM Kurşun lahitte bulundu... Tam konumu gizli tutuluyor
Hurda metalden 500 kilo ağırlığında geyik heykeli yaptı
YAŞAM Hurda metalden yaptı... 500 kilo ağırlığında!
Bu tarifi denemeden geçmeyin! İşte kıyır kıyır kalburabastı tarifi!
YAŞAM Bu tarifi denemeden geçmeyin! İşte kıyır kıyır ...
Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı
YAŞAM Deprem şokunu Hatay'daki ceylanlar da yaşadı
Ürdün Kraliyet Ailesi'ne Yunan asıllı damat
YAŞAM Ürdün Kraliyet Ailesi'ne Yunan asıllı damat
Aslanlı Mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor
YAŞAM Aslanlı Mağarası turizme kazandırılmayı bekliyor
25 yıldır kesmediği bıyıkları, 80 santimetreye ulaştı
YAŞAM 80 santimetreye ulaştı! Her hafta bu karışımı sürüyor ...
Rüyada Tilki Görmek Ne Anlama Gelir ve Neye İşarettir? Rüyada Tilki Görmek ve Öldürmek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Tilki Görmek
Rüyada Tereyağı Görmek Ne Anlama Gelir ve Neye İşarettir? Rüyada Tereyağı Yapmak ve Yemek Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Tereyağı Görmek
Rüyada Telefonla Konuşmak Ne Anlama Gelir ve Neye İşarettir? Rüyada Eski Sevgiliyle Telefonda Konuşmanın Anlamı Nedir?
YAŞAM Rüyada Telefonla Konuşmak

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.