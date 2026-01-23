54 gündür kayıp olan Enes bulundu
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, tam 54 gündür kayıp olan Enes Mekselina Arslan'la ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.
Giriş: 23.01.2026 - 22:17 Güncelleme: 23.01.2026 - 22:17
Anne Ayşe Arslan, oğlu için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibiyle birlikte Edirne Adalet Sarayı’ndaydı. Adliye önünde gelişmeleri takip eden anne Ayşe Arslan büyük endişe yaşarken, stüdyoda bulunan baba Hürmüz Arslan gözyaşlarına boğuldu.
YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR!
Didem Arslan Yılmaz, Enes’in; Fırat Çağın, Selenay ve Suna ile birlikte Edirne üzerinden yurt dışına kaçma hazırlığı içerisindeyken yakalandığını aktardı.
