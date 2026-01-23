Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem 54 gündür kayıp olan Enes bulundu

        54 gündür kayıp olan Enes bulundu

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında, tam 54 gündür kayıp olan Enes Mekselina Arslan'la ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 23.01.2026 - 22:17 Güncelleme: 23.01.2026 - 22:17
        54 gündür kayıp olan Enes bulundu
        Anne Ayşe Arslan, oğlu için Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme ekibiyle birlikte Edirne Adalet Sarayı’ndaydı. Adliye önünde gelişmeleri takip eden anne Ayşe Arslan büyük endişe yaşarken, stüdyoda bulunan baba Hürmüz Arslan gözyaşlarına boğuldu.

        YURT DIŞINA KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILAR!

        Didem Arslan Yılmaz, Enes’in; Fırat Çağın, Selenay ve Suna ile birlikte Edirne üzerinden yurt dışına kaçma hazırlığı içerisindeyken yakalandığını aktardı.

        Ege ve Akdeniz'de sağanak var

        Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, yurtta beklenen hava durumuna ilişkin bilgi verdi

