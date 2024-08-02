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        Haberler Spor Futbol 57. TSYD Ankara Kupası’nın sahibi MKE Ankaragücü oldu - Futbol Haberleri

        57. TSYD Ankara Kupası’nın sahibi MKE Ankaragücü oldu

        Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesi tarafından 57'ncisi düzenlenen TSYD Ankara Kupası, Gençlerbirliği'ni 4-0 mağlup eden MKE Ankaragücü'nün oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2024 - 22:08 Güncelleme: 02.08.2024 - 22:08
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        TSYD Ankara Kupası'nın sahibi MKE Ankaragücü!
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        MKE Ankaragücü, UBK İnşaat 57. TSYD Ankara Kupası'nda Gençlerbirliği'ni 4-0 yenerek kupayı 19. kez müzesine götürdü.

        Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada başkentin iki köklü kulübü karşı karşıya geldi.

        MKE Ankaragücü, karşılaşmayı Tolga Ciğerci, Kitsiou, Efkan Bekiroğlu ve Bassagog'un golleriyle 4-0 kazandı.

        MKE ANKARAGÜCÜ 13. KUPASINI ALDI

        Sarı-lacivertliler bu galibiyetle, TSYD Ankara Şubesi kupasını 19. kez müzesine götürerek kupayı en fazla kazanan takım unvanını elde etti.

        Düzenlenen törenle MKE Ankaragücü'nün şampiyonluk kupasını Ankara İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz ve TSYD Ankara Şubesi As Başkanı Orhan Kemal Erkılıç birlikte verdi.

        Gençlerbirliği'ne ikincilik kupasını ise TSYD Ankara Şubesi Genel Sekreteri Ali Sait Kadıoğlu ve TSYD Yönetim Kurulu Üyesi Murat Gürgen takdim etti.

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