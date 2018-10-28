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57 yıldır kemençe yapıyor, sadece bir parça çalabiliyor

Ordu'nun Perşembe ilçesinde oturan 71 yaşındaki Muzaffer Uzun, çocukken hayalini kurduğu kemençe imalatında usta oldu. 57 yıldır kemençe imalatı yapan Uzun, ürettiği kemençe ile sadece bir horon parçasını çalabiliyor.

28.10.2018 - 13:04 | Güncelleme: DHA

İlçede küçük yaşlarda meralık alanda hayvan otlatırken beklediği sırada, keser, rende ve testere gibi aletlerle kemençe yapmaya merak salan Muzaffer Uzun, kendisini geliştirerek kemençe yapımına başladı. DHA'nın haberine göre, işinde ustalaşan ve 57 yıldır kemençe imal etmeye başlayan Uzun, ürettiği kemençe ile sadece bir horon parçasını çalabiliyor. İlçede market işiyle de uğraşan Uzun´un ürettiği kemençeler ilgi de görüyor.

"KEMENÇELERİM ÇALANI YORMUYOR"


Kemençe yapmaya 15 yaşında başladığını belirten Muzaffer Uzun, "Merada hayvan otlatırken can sıkıntısına kendime bir uğraş buldum. Keser, testere ve rende ile kızılağacı yıktım yere. Babam kemençe yapmamı istemediği için ilk kemençemi gizli gizli orada yaptım. Yapılmışını başkasında görmüştüm. Önceleri aletlerim olmadığı için biraz kaba saba oluyordu ama yine de alıcısı bulunuyordu. İlk yaptığım kemençemi ise 5 liraya satmıştım. Ürettiğim kemençeleri bir müzik aletleri satan dükkâna veriyorum. Evime gelenlere tanesi 150 liradan satıyorum. Benim kemençelerim çok hafif ve çalanı yormuyor. Kiraz ve dut ağacından yapıyorum. Bu yüzden alıcılar da benim kemençelerimi talep ediyor" dedi.

KEMENÇE YAPIYOR AMA TEK PARÇA ÇALIYOR

Kemençe ürettiğini ancak sadece bir horon parçasını çalabildiğini anlatan Uzun, "Yıllardır kemençe yapıyorum fakat çalmasını bilmiyordum. Zaten yaptığım kemençelerin sesinin nasıl çıktığını da merak ediyordum. Akort ayarlarını yaparken, biraz çalmayı öğrendim. Daha sonra sürekli çalmayı bilmiyor deniliyordu. İnat ettim ve bir parçayı kemençe ile çalmayı öğrendim" diye konuştu.

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