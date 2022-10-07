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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

6 aylık hamile olan Leyla Lydia Tuğutlu’dan hamilelik pozları geldi!

Güzel oyuncu Leyla Lydia Tuğutlu 2017 yılından beri beraber olduğu Ceyhun Ergin ile evlenmişti. Miss Turkey güzelini şimdi bebek heyecanı sarmış durumda. Instagram hesabından paylaştığı hamilelik pozlarıyla Leyla Lydia Tuğutlu herkesin beğenisi topladı.

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  • 6 aylık hamile olan Leyla Lydia Tuğutlu’dan hamilelik pozları geldi! -Magazin haberleri

    SESSİZ SEDASIZ EVLENDİLER

    2008 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Leyla Lydia Tuğutlu birinci olmuştu. Ardından “Kiralık Aşk”,”Bu Şehir Arkadan Gelecek”, "Deli Bal” gibi dizi ve filmlerde rol almıştı.

    Sevilen oyuncu 2017 yılından beri Ceyhun Ergin ile beraberdi ve kendi aralarında Almanya’da düğün yaparak evlendiklerini açıkladılar.
  • 6 aylık hamile olan Leyla Lydia Tuğutlu’dan hamilelik pozları geldi! -Magazin haberleri

    6 AYLIK HAMİLE

    Güzel oyuncu "Biz o işi hallettik. Yurt dışında evlendik. Pandemi öncesinde evlilik teklifi almıştım zaten. Geçtiğimiz aylarda da Almanya'da çok kalabalık olmayan bir düğün yaptık ve hızlıca evlenip geldik" demişti.
  • 6 aylık hamile olan Leyla Lydia Tuğutlu’dan hamilelik pozları geldi! -Magazin haberleri

    Şimdi de güzel oyuncu anne olmaya hazırlanıyor. 6 aylık hamile olan Leyla Lydia Tuğutlu ve Ceyhun Ergin çifti erkek bebeklerini bekliyor.
  • 6 aylık hamile olan Leyla Lydia Tuğutlu’dan hamilelik pozları geldi! -Magazin haberleri

    İşte Leyla Lydia Tuğutlu’nun hamilelik paylaşımı…

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