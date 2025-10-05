İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ile sözleri
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının büyük mücadelesiyle düşman işgalinden kurtarılan İstanbul'un 102. kurtuluş yıl dönümü, kent genelinde düzenlenecek etkinliklerle kutlanacak. 6 Ekim 1923'ün gururu yeniden yaşanırken, vatandaşlar bu anlamlı günü sosyal medyada da bayraklı ve resimli mesajlarla anıyor. İşte İstanbul'un Kurtuluşu mesajları ile sözleri...
6 EKİM İSTANBUL'UN KURTULUŞU SÖZLERİ
"İstanbul'un Kurtuluşu, bağımsızlığımızın en önemli simgelerinden biridir. Bu özel günü milletimizin birlik ve beraberliği ile kutluyoruz."
"İstanbul'un Kurtuluşu, milletimizin vatan sevgisinin en güzel örneğidir. Bu kutlu günü coşkuyla selamlıyoruz."
"İstanbul'un Kurtuluşu, milletimizin özgürlüğüne olan tutkusunun bir ifadesidir. Bu tarihi anı, birlik ve beraberlik içinde kutlayalım."
"İstanbul'un Kurtuluşu, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı bir dönemin simgesidir. Bu önemli günü minnetle anıyoruz."
"İstanbul'un Kurtuluşu, Türkiye'nin modernleşme ve gelişme yolunda attığı adımların başlangıcını simgeliyor. Geleceğe umutla bakıyoruz."