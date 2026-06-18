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        Haberler Spor Futbol 6 farklı Dünya Kupası’nda oynayan tek futbolcu kim? Futbol tarihine damga vuran isim

        6 farklı Dünya Kupası’nda oynayan tek futbolcu kim? Futbol tarihine damga vuran isim

        16 Haziran 2026 gecesi futbol tarihine yalnızca bir maç değil, aynı zamanda yıllardır kırılamayan bir rekorun da sahne olduğu bir an olarak geçti. O akşam sahaya çıkan bir futbolcu, kimsenin daha önce ulaşamadığı bir çizgiyi aşarak altıncı Dünya Kupası'nda forma giyen ilk oyuncu unvanını kazandı. Bu olağanüstü başarı, sadece istikrarın değil; yıllara yayılan bir kariyerin, bitmeyen bir rekabet gücünün ve en üst seviyede kalabilmenin de simgesi oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 16:25 Güncelleme:
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        Altı ayrı turnuvada forma giyen tek oyuncu ve şaşırtan kariyeri

        6 farklı Dünya Kupası’nda forma giyen tek futbolcu kim? Futbol tarihine damga vuran bu olağanüstü başarı, yalnızca istikrarın değil aynı zamanda uzun yıllara yayılan üst düzey kariyerin de en çarpıcı örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bir oyuncunun onlarca yıl boyunca en büyük sahnede, yani Dünya Kupası’nda, tekrar tekrar yer alabilmesi neredeyse imkânsız görülürken, bu rekor futbolseverleri hâlâ şaşırtmaya devam ediyor. Peki, bu eşsiz başarıya imza atan isim kim ve nasıl oldu da 6 farklı turnuvada sahne almayı başardı?

        Lionel Messi, 16 Haziran 2026’da sahaya çıktığında tarihte kimsenin yapamadığı bir şeye imza attı. Altıncı Dünya Kupası’nı oynayan ilk futbolcu oldu. Arjantin’in Cezayir karşısındaki maçıydı ve turnuva daha yeni başlamıştı. İlk kez bir Dünya Kupası’na çıktığı gün ise 17 Haziran 2006’ydı. Yani arada neredeyse tam yirmi yıl, yalnızca bir gün fark var. Ve turnuva hâlâ devam ediyor.

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        2006’dan 2026’ya: Her kupada o vardı

        Almanya 2006, Güney Afrika 2010, Brezilya 2014, Rusya 2018, Katar 2022 ve şimdi 2026… Altı turnuva, altı farklı ülke, hep aynı isim. Aradan geçen yirmi yılda Arjantin’in kadrosu birkaç kez tamamen yenilendi. Sabit kalan tek şey kaptanın forması oldu.

        İlk Dünya Kupası’nda Messi henüz 18 yaşındaydı ve oyuna sonradan giren genç bir yedekti. 2026’da ise takımın hem kaptanı hem de en deneyimli ismiydi. Araya koca bir futbol kariyeri sığdı.

        Bu yolculuğun en acı durağı: 2014

        2014, Messi’nin kariyerindeki en dramatik turnuvalardan biri oldu. Arjantin’i finale kadar taşıdı ancak kupayı uzatmalarda Almanya’ya kaybetti. Buna rağmen turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi.

        Sonraki yıllar da eksik kaldı. Sekiz yıl daha beklemek gerekti. Katar 2022’de Arjantin, finalde Fransa’yı penaltılarla geçti ve Messi 35 yaşında nihayet Dünya Kupası’nı kaldırdı. 2026’da sahaya çıktığında elindeki forma artık bir dünya şampiyonunun formasıydı.

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        Hat-trick ve aynı gece gelen 12 yıllık rekor

        Cezayir maçı 3-0 sona erdi ve üç golün tamamı Messi’den geldi. Böylece Dünya Kupası tarihinde 38 yaşında hat-trick yapan ilk oyuncu oldu.

        Asıl dikkat çekici nokta ise gollerin getirdiği toplam oldu. Messi bu hat-trick ile Dünya Kupası’ndaki gol sayısını 16’ya çıkardı. Bu, Miroslav Klose’nin rekoruna eşit bir sayıdır. Klose, 2014 Dünya Kupası’nı kazanan Almanya kadrosunun golcüsüydü ve turnuva tarihinin en çok gol atan ismi olarak kayıtlara geçmişti. Onun 16 gollük rekoru 12 yıl boyunca kırılamadı. Şimdi listenin tepesinde iki isim var.

        Klose’nin 16 golü tek bir turnuvaya değil, dört ayrı Dünya Kupası’na yayılmıştı. Bu, yıllarca üst düzeyde kalmayı gerektiren bir istikrarın sonucuydu. Messi’nin sayısı da altı turnuvanın toplamı. İlk Dünya Kupası golünü 2006’da atmıştı, son üç golünü ise 38 yaşında kaydetti.

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        Aynı akşam Arjantin formasıyla 200. maçına da çıktı. Bir futbolcunun milli takımıyla bu sayıya ulaşması başlı başına nadir bir başarıdır. Bu maçların altı tanesinin Dünya Kupası turnuvalarına yayılması ise çok daha özel bir hikâyedir.

        Ondan önce kim vardı?

        Altıncı Dünya Kupası’na çıkmak uzun yıllar imkânsız görülüyordu. Çünkü beş turnuvaya ulaşmak bile çok az oyuncuya nasip olmuştu. Bu kulübün bilinen isimleri arasında Almanya’dan Lothar Matthäus, Meksika’dan Antonio Carbajal, yine Meksika’dan Rafael Márquez ve Andrés Guardado yer alıyor. Carbajal bu sayıya daha 1966’da ulaşmıştı ve uzun yıllar boyunca kimse bu seviyeye yaklaşamamıştı. Messi de 2022’ye kadar bu beş kupalı grubun bir üyesiydi.

        2026’da ise bu sınırı aşan tek isim oldu. Beş Dünya Kupası rekorunun yıllarca değişmeden kalması düşünüldüğünde, altıncı turnuvanın anlamı çok daha net ortaya çıkıyor.

        Turnuva henüz bitmedi

        Arjantin’in gruptaki yolculuğu devam ediyor, Messi’nin gol sayısı da burada sabit değil. Bundan sonraki her maçta 17. golü atarak rekoru tek başına ele geçirme ihtimali hâlâ masada. Bunun gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini turnuvanın geri kalanı belirleyecek.

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