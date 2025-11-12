Habertürk
Habertürk
        6 gün sonra yeniden aranıyor! | Son dakika haberleri

        6 gün sonra yeniden aranıyor!

        Ordu'da taş ocağında göçük altında kalan Ahmet Şahin adlı kamyon şoförü için yeniden arama çalışması başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 12:50 Güncelleme: 12.11.2025 - 12:50
        6 gün sonra yeniden aranıyor!
        Ordu'nun Fatsa ilçesinde taş ocağında göçük altında kalan kamyon şoförü Ahmet Şahin’i (75), arama çalışmalarına 6 gün sonra yeniden başlandı.

        DHA'nın haberine göre Fatsa ilçesindeki taş ocağında 5 Kasım günü yamaçtan kopan toprak ve kaya parçaları, çalışma halindeki iş makinesi ve kamyonun üzerine düştü.

        İş makinesi operatörü Burak Kilci (25) ile kamyon şoförü Ahmet Şahin, göçük altında kaldı. İhbarla bölgeye AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, iş makinesi operatörü Burak Kilci’nin cansız bedenini buldu ancak kamyon şoförü Ahmet Şahin’e ise ulaşılamadı. Yeni bir göçük olma ihtimaline karşı, arama kurtarma çalışması 6 Kasım'da durduruldu.

        Bugün Maden Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ekipleri ve diğer paydaşlar tarafından bölgede yapılan incelemeler neticesinde gerekli güvenlik önlemleri alındı. AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin de katılımıyla iş makineleriyle arama çalışmaları tekrar başladı.

