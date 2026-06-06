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        Haberler Bilgi Gündem 6 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları açıklandı! Cumhurbaşkanı kararları ve kritik düzenlemeler

        6 Haziran 2026 Resmi Gazete kararları açıklandı! Cumhurbaşkanı kararları ve kritik düzenlemeler

        6 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren yeni kararlar kamuoyuna duyuruldu. Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, kurul kararları ve yargı bölümünde yer alan düzenlemeler dikkat çekerken; özellikle ekonomi, enerji ve idari alanlara ilişkin önemli değişiklikler öne çıktı. Vatandaşların ve iş dünyasının yakından takip ettiği Resmî Gazete'de yer alan başlıca kararlar şöyle…

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        Habertürk
        Giriş: 06 Haziran 2026 - 00:54 Güncelleme:
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        6 Haziran 2026 tarihli Resmî Gazete yayımlandı ve yürürlüğe giren yeni düzenlemeler kamuoyuyla paylaşıldı. Cumhurbaşkanı kararları, yönetmelikler, kurul kararları ile yargı bölümünde yer alan hükümler dikkat çekerken; özellikle ekonomi, enerji ve idari alanlarda önemli değişiklikler öne çıktı. Vatandaşlar ve iş dünyası tarafından yakından izlenen Resmî Gazete’deki öne çıkan kararlar ise şu şekilde sıralanıyor…

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        3 HAZİRAN RESMİ GAZETE KARARLARI YAYIMLANDI

        MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

        –– Küresel Asgari Tamamlayıcı Kurumlar Vergisi Bilgilerinin Değişimine İlişkin Çok Taraflı Yetkili Makam Anlaşmasının İlişik Beyanla Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11396)

        CUMHURBAŞKANI KARARLARI

        –– Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 11397)

        –– Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının Görev Sürelerinin 8/6/2031 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11398)

        –– Artvin İli, Borçka İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Camili Yöresi Potansiyel Doğal Sit Alanının Korunma Statüsünün Değerlendirilmesi Sonucunda, Ekli Kroki ile Listede Sınır ve Koordinatları Gösterilen Alanın Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11399)

        –– Erzincan İli, Merkez İlçesi Sınırları İçerisinde İlan Edilen Girlevik Şelalesi Doğal Sit Alanı Kesin Korunacak Hassas Alanının Sınırlarının Ekli Kroki ile Koordinat Listesinde Gösterildiği Şekilde Değiştirilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11400)

        –– Sivas İli, Doğanşar İlçesi, Cinci Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede İhtiyaç Duyulan Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11401)

        –– Şırnak İli, Merkez İlçesi, İsmetpaşa Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede İhtiyaç Duyulan Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11402)

        –– Aksaray-Ulukışla-Yenice Kesimi 3. Kısım (Km: 55+001,00-106+126,00) Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı Projesinin Belirlenen İş Programına ve Taahhüt Edilen Sürelere Uygun Şekilde Tamamlanması Amacıyla, Proje Kapsamında İhtiyaç Duyulan Bazı Taşınmazlar ile Üzerlerindeki Muhdesatın Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü) Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11403)

        –– 400 kV R-24 Balkaya RES YEKA-Vize 400 Havza Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11404)

        –– Rize İli, Çayeli İlçesi, Adalar Mahallesinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede İhtiyaç Duyulan Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11405)

        –– Ordu İli, Altınordu İlçesi, Karacaömer ve Öceli Mahallelerinde Bulunan Bazı Taşınmazların, Bölgede İhtiyaç Duyulan Sosyal Konut Projesinin Gerçekleştirilmesi Amacıyla Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11406)

        –– 380 kV Sinop-Kastamonu 380 Enerji İletim Hattı Projesi Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11407)

        –– Artvin İli, Borçka İlçesinde Bulunan ve İsmi Belirtilen Yerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11408)

        –– Malatya İli, Akçadağ İlçesinde Bulunan ve İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 11409)

        –– Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Bünyesinde Yer Alan Fen-Edebiyat Fakültesinin Kapatılmasına ve Aynı Rektörlüğe Bağlı Olarak İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Kurulması Hakkında Karar (Karar Sayısı:11410)

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        YÖNETMELİKLER

        –– Malatya Turgut Özal Üniversitesi Öğretme ve Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

        –– Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Ön Lisans ve Lisans Yabancı Dil Hazırlık ve Yabancı Dil Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

        TEBLİĞ

        –– Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Faaliyet İzninin İptal Edilmesine İlişkin Karar

        KURUL KARARI

        –– Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 04/06/2026 Tarihli ve 14626 Sayılı Kararı

        İLÂN BÖLÜMÜ

        a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

        b - Çeşitli İlânlar

        – T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

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        Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunu öldüren baba, emniyetteki ifadesinde, "Oğlumu uyuşturucu ve kumar batağından kurtaramadım. Çok pişmanım, keşke böyle olmasaydı" dediği iddia edildi. Baba, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.(İHA)

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
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