VALİLİK AÇIKLADI

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 5 Haziran'da okulların tatil olduğunu duyurmasının ardından Samsun Valiliği'nden de son dakika açıklaması geldi. Valiliğin açıklaması şu şekilde:

''İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, ilimiz genelinde etkili olan yoğun sağanak yağışlar nedeniyle Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı'nın başkanlığında toplandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarı neticesinde 03.06.2023 Cumartesi günü itibarıyla Samsun'da Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) çalışma grupları, Büyükşehir Belediyesi, 17 ilçe kaymakamlığımız ve 17 ilçe belediyemizin bilgilendirildiğini ve teyakkuz haline geçirildiğini ifade eden Valimiz Sayın Doç. Dr. Zülkif Dağlı, TAMP 2. Derece İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun ilk olarak AFAD İl Müdürlüğü koordinesinde 04.06.2023 Pazar günü saat 21:00'de İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezinde toplandığını ve çalışmalarını devam ettirdiğini söyledi.

İlimiz genelindeki koordinasyon ve müdahale çalışmalarının gelen ihbarlar neticesinde Samsun Afet Müdahale Planı kapsamında gerçekleştirildiğini dile getirerek, 04.06.2023 Pazar günü saat 22:00 itibarıyla; Ladik ilçesi Tüfeklidere Mahallesinde köprüde araç içinde mahsur kalan vatandaşlarımızın AFAD ve Emniyet ekiplerimiz tarafından kurtarıldığını, birçok noktada yollara sel ile gelen malzemelerin temizlendiğini, kanalların ve menfezlerin açıldığını, dalgıç pompalarla su baskını olan yerlere müdahale edildiğini, ilk belirlemelere göre Ladik ilçesi Tüfekçidere Mahallesinde 32 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvanın telef olduğunu, 2 araç ve bir römorkun zarar gördüğünü dile getiren Sayın Valimiz, enerji nakil hatlarında direk yıkılması nedeniyle meydana gelen kesintilere jeneratör beslemesiyle müdahale edildiğini ifade etti.

Bugün sabah saatlerinden itibaren il merkezinde de etkisini artıran yoğun sağanak yağış nedeniyle teyakkuz halinde olunduğunu ve meydana gelen olumsuzluklara gerek vatandaşlarımızdan gelen ihbarlar gerekse kamu kurumları ve belediyelerimizin tespitleri neticesinde müdahale edildiğini belirten Sayın Valimiz, sabah erken saatlerde Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerimizden gelen ihbarlar üzerine yapılan çalışmalarla ilgili sorunların çözüldüğünü ancak yağışın devam ediyor olması nedeniyle özellikle araçlarla ilgili hasar ihbarlarının gelmeyi sürdürdüğünü ifade ederek, bu doğrultuda çalışma ve müdahalelerin de aralıksız yürütüldüğünü söyledi.

Ladik, Atakum, İlkadım, Canik ve Tekkeköy ilçelerimizde bu sabah bir (1) gün süreyle eğitim-öğretime ara verildiğini kaydeden Sayın Valimiz, yağışlardan olumsuz etkilenen hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerini ileterek, yağışların gün boyu artarak devam edecek olması beklendiğinden vatandaşlarımıza özellikle sel riski yüksek olan dere yatakları ve su baskını olan yerlerden uzak durmaları çağrısında bulundu.''