6 partili sistem toplantısı ertelendi 0:00 / 0:00

CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet Partisi ile DEVA ve Gelecek Partisi'nin temsilcilerinin katılımıyla bugüne kadar ilk ikisi İstanbul, üçüncüsü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olmak üzere toplantılar gerçekleştirildi. Bundan her salı Meclis'te toplantıların yapılaması kararlaştırıldı. Ancak iki temsilcinin programının uymaması nedeniyle 4. toplantı için önce 13 Ekim Çarşamba günü kararlaştırılmıştı. Ancak daha sonra toplantının bir hafta ertelenerek 19 Ekim'de yapılması yönünde ortak bir karara varıldı.