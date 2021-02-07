Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

6. Sınıf soru bankası ve deneme sınavları: 6. sınıf konu anlatımlı dersler

Habertürk ve DijiDemi işbirliğiyle, alanında marka olmuş yayıncıların desteğiyle hazırlanan Habertürk Akademi, 7 günlük ücretsiz deneme üyeliği ile öğrencilerin kullanımına açıldı! Konu anlatımları, 250 bin sorudan oluşan soru havuzu ve deneme sınavlarıyla eğitim desteği telefonlarınızda, tabletlerinizde ve bilgisayarlarınızda sizin peşinizden geliyor. Habertürk Akademi, 5. sınıftan 12. sınıfa kadar, ortaokul ve lise düzeyindeki tüm öğrenciler için kullanıma açıldı. İşte Habertürk Akademi 6. Sınıf soru bankası ve deneme sınavları: 6. sınıf konu anlatımlı dersler

6. Sınıf soru bankası ve deneme sınavları: 6. sınıf konu anlatımlı dersler

Eğitim hayatı artık okulla sınırlı değil. Hem öğrenciler hem de öğretmenler teknolojiyi eğitimde daha sık kullanıyor. Habertürk Akademi, dijital eğitimde yeni bir adım olarak öğrencilerin kullanımına açıldı.

HABERTÜRK AKADEMİ ONLİNE EĞİTİM DESTEĞİ

Habertürk olarak dijital yayıncılıktaki deneyimimizin çocuklarımızın geleceğine de ışık tutmasını istedik. Online eğitimi çocuklarımızın bulunduğu her yere ulaştırmak için kolları sıvadık. Eğitim Teknolojileri alanında uzman DijiDemi işbirliği ve alanında marka olmuş yayıncıların desteğini de alarak adeta bir okulu cep telefonunuza, tabletinize, bilgisayarınıza getirdik. Kolay bir üyelikle nerede olursanız olun deneyimli öğretmenlerden dersleri izleyebileceksiniz. Deneme sınavlarına katılıp eksik ve başarılı yönlerinizi keşfedebilirsiniz.

HABERTÜRK AKADEMİ'YE ÜYE OLMAK İÇİN TIKLAYINIZ: 7 GÜN DENEME ÜYELİĞİ BEDAVA!

6. SINIF DENEME SINAVLARI, KONU ANLATIMLARI VE SORU BANKALARI...

Biliyoruz ki sadece konulara hakim olmak sınavlar için yeterli değil. Stres ile baş etmek de çok önemli. Bunu aşmanın yolu da tekrar ve gerçek bir sınav deneyimi. Bunun için hazırladığımız deneme sınavları da sizleri bekliyor. Üstelik performans değerleme raporlarınıza göre ağırlık vermek istediğiniz alanları belirleyebilirsiniz.

6. SINIF DENEME SINAVI ÇÖZMEK İÇİN TIKLAYINIZ

6. SINIF KONU ANLATIMLARI VE SORU BANKASI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

8. Sınıf soru bankası ve deneme sınavları: 8. sınıf konu anlatımlı dersler
GÜNDEM8. Sınıf LGS soru bankası ve deneme sınavları
SON DAKİKA! 'Yorgun saçmalar' başına isabet etti
GÜNDEM'Yorgun saçmalar' başına isabet etti
7. Sınıf soru bankası ve deneme sınavları: 7. sınıf konu anlatımlı dersler
GÜNDEM7. Sınıf soru bankası ve deneme sınavları
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI AMA! Son dakika: Kısıtlamada sahil keyfi! - Haberler
GÜNDEMKısıtlamada sahil keyfi!
5. Sınıf soru bankası ve deneme sınavları: 5. sınıf konu anlatımlı dersler
GÜNDEM5. Sınıf soru bankası ve deneme sınavları
Son dakika: Adnan Menderes Müzesi'nde sona yaklaşıldı - Haber
GÜNDEMAdnan Menderes Müzesi'nde sona yaklaşıldı
SON DAKİKA! Mezar başındaki ışık, 18 yıl sonra söndü
GÜNDEMMezar başındaki ışık, 18 yıl sonra söndü
Ramazan Bayramı 2021 ne zaman? Ramazan 2021 ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak?
GÜNDEM2021 Ramazan Bayramı ne zaman?
Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta olacak? Kabine Toplantısı bu hafta olacak mı? Gözler tarihte
GÜNDEMKabine toplantısı ne zaman olacak?
SON DAKİKA Eyüpsultan'daki şüpheli ölümde tahliye kararı! - Haberler
GÜNDEMEyüpsultan'daki şüpheli ölümde tahliye kararı!