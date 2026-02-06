Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 6 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI KANAL KANAL: Bu akşam TV’de neler var, hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, Now TV, TV8 yayın akışı

        6 Şubat 2026 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?

        Bugün ekrana gelecek programlar, yarışmalar, diziler ve filmler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının 6 Şubat 2026 TV yayın akışı araştırılıyor. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 124. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşam televizyonda başka neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 6 Şubat Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı listeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.02.2026 - 12:54 Güncelleme: 06.02.2026 - 12:54
        1

        ‘’Bu akşam televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar 6 Şubat 2026 TV yayın akışı listesi ile belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin 124. bölümünde heyecan dorukta olacak. Asude ve Asil’in Elif’i istemeye geldikleri gece en büyük bombayı Elif patlatacak. İşte 6 Şubat Cuma Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı...

        2

        KANAL D YAYIN AKIŞI

        07.00 Küçük Ağa

        09.00 Neler Oluyor Hayatta?

        11.00 Yaprak Dökümü

        14.00 Gelinim Mutfakta

        16.45 Arka Sokaklar

        18.30 Kanal D Ana Haber

        20.00 Arka Sokaklar

        00.15 Beyaz'la Joker

        03.00 Poyraz Karayel

        05.00 Üç Kız Kardeş

        KANAL D YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        3

        ATV YAYIN AKIŞI

        06.00 Aldatmak

        07.00 Kahvaltı Haberleri

        08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

        10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

        13.00 atv Gün Ortası

        14.00 Mutfak Bahane

        16.00 Esra Erol’da

        19.00 atv Ana Haber

        20.00 A.B.İ

        23.20 Kuruluş Orhan

        02.20 Bir Gece Masalı

        05.00 Aldatmak

        ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        SHOW TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Bahar

        09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

        12.30 Gelin Evi

        15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

        18.45 Show Ana Haber

        20.00 Veliaht

        00.15 Kızılcık Şerbeti

        02.45 Veliaht

        04.45 Kayıp İnci

        SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        STAR TV YAYIN AKIŞI

        07.00 Aramızda Kalsın

        09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

        13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

        17.15 Erkenci Kuş

        19.00 Star Haber

        20.00 Tatlı Dillim

        22.00 Meleklerin Mucizesi

        00.00 Meleklerin Mucizesi

        02.30 Aramızda Kalsın

        04.00 Ateşböceği

        05.30 Erkenci Kuş

        STAR TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        TRT 1 YAYIN AKIŞI

        05.33 İstiklal Marşı

        05.35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

        06.25 Kalk Gidelim

        09.15 Adını Sen Koy

        10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

        13.15 Seksenler

        14.30 Kara Ağaç Destanı

        17.45 Lingo Türkiye

        19.00 Ana Haber

        19.55 İddiaların Aksine

        20.00 Taşacak Bu Deniz

        00.15 Vefa Sultan

        02.35 Kara Ağaç Destanı

        TRT 1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        NOW TV YAYIN AKIŞI

        07.30 İlk Bakış

        08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

        10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün

        12.30 Yasak Elma

        13.30 En Hamarat Benim

        16.30 Yeraltı

        19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

        20.00 Yeraltı

        23.00 Sahtekarlar

        02.00 Yeraltı

        04.30 Yasak Elma

        06.00 Karagül

        NOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        TV8 YAYIN AKIŞI

        06.00 Tuzak

        07.15 Ebru ile 8’de Sağlık

        08.30 Oynat Bakalım

        09.00 Gel Konuşalım

        12.30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026

        16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        20.00 O Ses Türkiye

        00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        01.30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

        03.30 Gel Konuşalım

        6 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ

        HABERTÜRK SİNEMA REHBERİNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

        9
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
