6 Şubat 2026 TV yayın akışı: Bu akşam televizyonda neler var, hangi diziler yayınlanacak?
Bugün ekrana gelecek programlar, yarışmalar, diziler ve filmler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Bu sebeple Türkiye'nin en çok izlenen kanallarının 6 Şubat 2026 TV yayın akışı araştırılıyor. Show TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 124. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Peki, bu akşam televizyonda başka neler var, hangi diziler yayınlanacak? İşte 6 Şubat Cuma Kanal D, Show TV, TRT 1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı listeleri...
‘’Bu akşam televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar 6 Şubat 2026 TV yayın akışı listesi ile belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin 124. bölümünde heyecan dorukta olacak. Asude ve Asil’in Elif’i istemeye geldikleri gece en büyük bombayı Elif patlatacak. İşte 6 Şubat Cuma Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
07.00 Küçük Ağa
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
14.00 Gelinim Mutfakta
16.45 Arka Sokaklar
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
00.15 Beyaz'la Joker
03.00 Poyraz Karayel
05.00 Üç Kız Kardeş
ATV YAYIN AKIŞI
06.00 Aldatmak
07.00 Kahvaltı Haberleri
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13.00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol’da
19.00 atv Ana Haber
20.00 A.B.İ
23.20 Kuruluş Orhan
02.20 Bir Gece Masalı
05.00 Aldatmak
SHOW TV YAYIN AKIŞI
07.00 Bahar
09.30 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Veliaht
00.15 Kızılcık Şerbeti
02.45 Veliaht
04.45 Kayıp İnci
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 Aramızda Kalsın
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
17.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Tatlı Dillim
22.00 Meleklerin Mucizesi
00.00 Meleklerin Mucizesi
02.30 Aramızda Kalsın
04.00 Ateşböceği
05.30 Erkenci Kuş
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.33 İstiklal Marşı
05.35 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.25 Kalk Gidelim
09.15 Adını Sen Koy
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Seksenler
14.30 Kara Ağaç Destanı
17.45 Lingo Türkiye
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Taşacak Bu Deniz
00.15 Vefa Sultan
02.35 Kara Ağaç Destanı
NOW TV YAYIN AKIŞI
07.30 İlk Bakış
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.45 Çağla İle Yeni Bir Gün
12.30 Yasak Elma
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Yeraltı
19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
20.00 Yeraltı
23.00 Sahtekarlar
02.00 Yeraltı
04.30 Yasak Elma
06.00 Karagül
TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Tuzak
07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım
12.30 Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026
16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20.00 O Ses Türkiye
00.15 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
01.30 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03.30 Gel Konuşalım
6 ŞUBAT 2026 TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYINIZ