‘’Bu akşam televizyonda neler var?’’ sorusu yanıt buldu. Gündüz, öğle ve akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar 6 Şubat 2026 TV yayın akışı listesi ile belli oldu. Bu akşam birbirinden farklı türde diziler yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkacak. Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin 124. bölümünde heyecan dorukta olacak. Asude ve Asil’in Elif’i istemeye geldikleri gece en büyük bombayı Elif patlatacak. İşte 6 Şubat Cuma Kanal D, Show TV, TRT1, ATV, Star TV, NOW TV ve TV8 yayın akışı...