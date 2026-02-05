"O soğuk Şubat sabahında sadece binalar değil, hayaller ve hayatlar da yıkıldı. Unutmadık, unutturmayacağız. Başımız sağ olsun Türkiye'm."

"Üç yıl geçti; bazen bir asır kadar uzun, bazen bir saniye kadar taze o büyük keder... 6 Şubat'ta yitirdiğimiz her bir fidanı bugün dualarımızla suluyoruz."

"Gözyaşlarımız 11 ilimize, dualarımız gökyüzüne emanet. Depremin 3. yılında acımız hala ilk günkü gibi derin. Rabbim bir daha yaşatmasın."

"Karanlık gecenin sabahına uyanamayan o güzel insanları, 3. yılında hüzün ve minnetle anıyoruz. Hatıralarınız bizimle yaşayacak."