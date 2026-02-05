Habertürk
Habertürk
        Haberler Bilgi Gündem 6 ŞUBAT ANMA MESAJLARI 2026 | 6 Şubat Kahramanmaraş depremi 3. yıl dönümü taziye mesajları ve sözleri

        6 Şubat Kahramanmaraş depremi 3. yıl dönümü taziye mesajları ve sözleri

        Türkiye'yi derinden sarsan ve "Asrın Felaketi" olarak hafızalara kazınan 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli olarak 2023 yılında meydana gelen ve 11 ili etkileyen büyük yıkımda yaşamını yitiren binlerce vatandaş, felaketin yıl dönümünde rahmet ve özlemle anılıyor. Sosyal medyada paylaşılan anma mesajları, taziye sözleri ve "Unutmadık" vurgulu paylaşımlar, acının hâlâ ilk günkü tazeliğini koruduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. İşte depremin 3. yılına özel 6 Şubat taziye mesajları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.02.2026 - 18:27 Güncelleme: 05.02.2026 - 18:27
        1

        6 Şubat 2023’te Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli olarak art arda yaşanan depremler, Türkiye’nin ortak hafızasında derin izler bıraktı. 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki sarsıntıların üzerinden 3 yıl geçerken, binlerce canın yitirildiği felaketin yıl dönümünde anma etkinlikleri ve duygusal mesajlar gündemin merkezinde yer aldı. Vatandaşlar, paylaşılan anlamlı sözler ve mesajlarla hem hayatını kaybedenleri anıyor hem de dayanışma çağrısını yineliyor. İşte detaylar...

        2

        6 ŞUBAT DEPREMİ 3. YILI ANMA MESAJLARI

        "Saatler 04.17'de durdu ama acımız hiç dinmedi. 6 Şubat depreminin 3. yılında kaybettiklerimizi rahmetle anıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız."

        "Yüreğimizdeki sızı 3 yıldır ilk günkü gibi taze. Asrın felaketinde yitirdiğimiz canlara Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar dilerim."

        3

        "Bir gece ansızın gelen o karanlığı ve kaybettiklerimizi asla unutmayacağız. 6 Şubat'ın 3. yıl dönümünde dualarımız deprem şehitlerimizle."

        "Sesimi duyan var mı? cümlesinin kulaklarımızdan silinmediği o günü, 3. yılında derin bir hüzünle anıyoruz. Mekanları cennet olsun."

        "Bazı acılar vardır ki zaman onları unutturmaz, sadece alışmanızı sağlar. 6 Şubat depremi bizim hiç geçmeyecek yaramızdır. 3. yılında sevgi, saygı ve rahmetle..."

        "Toprak aldığını geri vermiyor ama biz hatıralarınızı yüreğimizde yaşatıyoruz. Felaketin 3. yılında dualarımız 11 ilimizdeki kardeşlerimizle."

        4

        "Gidenleri geri getiremeyiz ancak birbirimize tutunarak yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

        "O soğuk şubat sabahında gökyüzüne uğurladığımız her bir canımızı bugün 3. yılında bir kez daha rahmetle anıyoruz. Türkiye'nin başı sağ olsun."

        5

        6 ŞUBAT DEPREMİ ANMA MESAJLARI 2026

        "Zamanın iyileştiremediği tek yara, 04.17'de kalbimize açılan o derin çukur. 6 Şubat depreminin 3. yılında kaybettiklerimizi rahmet, özlem ve dualarla anıyoruz."

        "Acı aynı acı, hüzün aynı hüzün... Üç yıl önce kaybettiğimiz canların hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Mekanları cennet, ruhları şad olsun."

        "Sesler kesildi, ışıklar söndü ama o geceyi hiç unutmadık. Felaketin 3. yılında 'Sesimi duyan var mı?' nidasını yüreğimizde taşımaya devam ediyoruz."

        "Toprak sarsıldı ama milletimizin dayanışma ruhu dimdik ayakta kaldı. 6 Şubat depremi şehitlerini 3. yılında saygı ve rahmetle yad ediyoruz."

        6

        "O soğuk Şubat sabahında sadece binalar değil, hayaller ve hayatlar da yıkıldı. Unutmadık, unutturmayacağız. Başımız sağ olsun Türkiye'm."

        "Üç yıl geçti; bazen bir asır kadar uzun, bazen bir saniye kadar taze o büyük keder... 6 Şubat'ta yitirdiğimiz her bir fidanı bugün dualarımızla suluyoruz."

        "Gözyaşlarımız 11 ilimize, dualarımız gökyüzüne emanet. Depremin 3. yılında acımız hala ilk günkü gibi derin. Rabbim bir daha yaşatmasın."

        "Karanlık gecenin sabahına uyanamayan o güzel insanları, 3. yılında hüzün ve minnetle anıyoruz. Hatıralarınız bizimle yaşayacak."

        7

        "6 Şubat bir tarih değil, bir milletin birbirine tutunduğu en ağır imtihandır. 3. yılında tüm kayıplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum."

        "Ateş sadece düştüğü yeri değil, koca bir ülkeyi yaktı. 3 yıldır dinmeyen bu sızıyla; kaybettiklerimizi sevgiyle anıyoruz. Unutmadık!"

