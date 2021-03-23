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HaberlerGündem3. Sayfa6 yaşındaki çocuğun üzerine duvar yıkıldı - Haberler
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Talihsiz küçük kız yıkılan bahçe duvarının altında can verdi

Konya'da, Ümmü Nigar Yurduseven (6),bahçe duvarının yağış ve rüzgarın etkisiyle yıkılması sonucu altında kalarak yaşamını yitirdi

6 yaşındaki çocuğun üzerine duvar yıkıldı - Haberler
DHA

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Sümeyye Yurduseven, üç çocuğunun en büyüğü olan kızı Ümmü Nigar'dan yakında oturan akrabalarından çamaşır suyu almasını istedi.

DHA'nın haberine göre, bir sokak uzaklıkta oturan yengesinden çamaşır suyunu alan küçük kız, eve dönerken kullanılmayan 2 katlı bir evin önünden geçtiği sırada, briket bahçe duvarının yağış ve rüzgarın etkisiyle yıkılması sonucu altında kaldı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, Ümmü Nigar'ı yıkıntının altından çıkardı.

Ümmü Nigar, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Olayı öğrenen anne Sümeyye Yurduseven ve yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Mahallede, bahçe duvarı yıkılan evle birlikte yaklaşık 20 evin kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmasına karar verildiği öğrenildi. Bahçe duvarı yıkılan evin ise iddiaya göre sahiplerinin görüştüğü müteahhidin son anda karar değiştirmesi üzerine henüz yıkılmadığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

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