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        Haberler Gündem 6 yaşındaki çocuk tramvayın altında kaldı

        6 yaşındaki çocuk tramvayın altında kaldı

        İstanbul Fatih'te raylara düşen 6 yaşındaki çocuk, tramvayın altında kalarak hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 20:59 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        6 yaşındaki çocuk tramvayın altında kaldı

        İHA'da yer alan habere göre; olay, Fatih'te Kabataş-Bağcılar arasında hizmet veren T1 Tramvay hattının Laleli-İstanbul Üniversitesi durağında meydana geldi. 6 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed M.M. adlı çocuk raylara düştü.

        Düşen çocuk tramvayın altında sıkışırken, seferler durduruldu. İhbar üzerine çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi. Ekipler, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

        Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay hattında seferler geçici bir süre için Kabataş-Beyazıt ve Yusufpaşa-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadelerine yer verildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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