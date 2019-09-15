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6 yıl sonra aynı yerde kahreden tesadüf!

DHA

İzmir'in Ödemiş ilçesinde Ali Özdemir (42),direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu hayatını kaybetti. Özdemir'in babasının da 6 yıl önce aynı yolda trafik kazasında öldüğü öğrenildi.

kaza

Kaza, bugün akşam saatlerinde Rahmanlar Çayı köprüsü yakınlarında meydana geldi. Ödemiş'ten Şirinköy yönüne seyir halinde olan Ali Özdemir'in kullandığı 35 D7642 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı. Otomobil yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Demir yığını haline dönüşen otomobilin sürücüsü Özdemir olay yerinde hayatını kaybetti. Özdemir'in cansız bedeni savcının incelmesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

6 YIL ÖNCE DE AYNI YOLDA KAZA YAPAN BABASI ÖLDÜ

Öte yandan kazada yaşamını yitiren Özdemir'in babasıyla aynı kaderi paylaştığı ortaya çıktı. Özdemir'in babası İbrahim Özdemir'in de 2013 yılında aynı yolda önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapması üzerine takla atan otomobilde yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

 

 

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