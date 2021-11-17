60 kilometre gidip, 30 köpeği gönüllü besliyor

DHA

Kent merkezinde sanayi sitesinde mobilya atölyesi işleten 3 çocuk babası Üçler Yücel, 3 yıl önce memleketi Ağaçören ilçesi Yağmurhüyüğü köyüne gittiği sırada yakındaki Karapınar yaylasında gördüğü köpeklerin aç olduğunu fark edip yiyecek verdi.

DHA'nın haberine göre bu durumu alışkanlık haline getiren Yücel, 3 yıldır hem kendi aldığı hem de fırın ve kasaplardan topladıkları yiyecekleri kent merkezine yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki yaylaya götürüp köpekleri besliyor.

'KÖPEKLER İLE YAVRULARIYLA İLGİLENİYORUM'

Yaklaşık 30 köpeği besleyen Yücel, "Yoldan geçen herkes bu hayvanlara bir ekmek verse, bu köpekler hiç aç kalmaz. Yaz, kış demeden haftada 2 gün mutlaka gelmeye çalışıyorum. 2 farklı bölgedeki köpekleri tek tek elimle besliyorum. Buranın uzaklığı Aksaray merkeze 60-70 kilometre. Gelip bu köpeklerle ve yavrularıyla ilgileniyorum. Bölgede 30 tane sahipsiz köpek var. Hepsi de bakıma muhtaç" dedi.

'HAYVANLARI BESLEYİNCE ÇOK MUTLU OLUYORUM'

Beslediği köpeklerin birçoğuna da isim verdiğini belirten Yücel, şunları söyledi:

"Köpekleri beslemeye, kendi çocuklarımla ve bazen de arkadaşlarımla geliyorum. İsim verdiğim köpekler, aracımı tanıyıp beni koşarak karşılıyor. Arabadan indiğim zaman, adeta sevinç gösterisinde bulunuyorlar. Çok mutlu oluyorlar. Benim ricam; durumu müsait insanların, böyle hayvanlara yardımcı olmaları. Çünkü önümüz kış ve bakıma muhtaçlar. Bölgede görev yapan jandarma ekipleri, sağlık görevlileri ile bir bankanın müdürü, buradan geçerken hayvanlara su ve mama bırakıyor. Fakat her geçen su ve yem verse hiç aç kalmazlar."

'ÇEVREMİZDEKİ HİÇBİR GÜZELLİ Ğİ GÖRMÜYORUZ'

Duman adını verdiği köpekle özel olarak ilgilendiğini belirten Yücel, "Burada 1 yıl önce duman ismini verdiğimiz zayıf bir köpek vardı. Bel kısmında bir yarası vardı, biraz daha fazla ilgilendim. Şu an da sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürüyor. Bu hayvanlara bakmak, bizim boynumuzun borcu. İnsanlar olarak sürekli maddiyata bakıyoruz. Çevremizdeki hiçbir güzelliği görmüyoruz. 'Hayvanlarımız aç kalmasın' diyerek dağlara; etçil hayvanlar için et, otçul olanlara ot bırakan bir neslin torunlarıyız. Bunları lütfen unutmayalım" diye konuştu.