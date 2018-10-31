Finlandiya'da yaşayan Chloe isimli kadın, anlattığı akılalmaz hikaye ile internet kullanıcılarını şaşkına çevirdi.

APEX TV'de yayınlanan videoda yüzü gizlenen kadın zamanda yolculuk yapabildiğini öne sürdü.

Orta yaşlarında olduğu tahmin edilen kadın açıklamasında 1967 yılında bir grup bilim insanının kollarını ve ayaklarını bir sandalyeye sabitlediğini, daha sonra kafasına metalik bir tüp yerleştirdiğini iddia etti.

Ardından birisinin vücudunu bir akımla doldurmak için düğmeye bastığını söyleyen kadın 6000 yılına ışınlandığını anlattı.

Chloe 6000 yılında yeryüzünün yemyeşil olduğunu, uçan arabaların olduğunu ve gökdelenlerden gökyüzünün görünmediğini öne sürdü.

Chloe zamanda yolculuk yaptığı iddialarına dayanak olarak 6000 yılından getirdiğini öne sürdüğü bir bitkiyi gösterdi.

İnternette tartışma yaratan kadın insanların, dinozorlar ve nesli tükenen diğer canlıları gelecekte geri getireceğini belirtti.

Gelecekten getirdiğini iddia ettiği bitkiyi de dinozorların yediğini iddia etti.

Videoyu izleyen çok sayıda kişi Chloe'nin iddialarını inandırıcı bulmadı ancak video şimdiden 22 bin kez görüntülenme aldı.

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