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Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti arasında, 21 Büyükşehir Belediyesi ile başlayan işbirliği süreci kapsamı genişleyerek devam ediyor. Sık sık bir araya gelen heyetler, çalışmalarını büyük oranda tamamladı. Habertürk'ün edindiği bilgilere göre, uzlaşma sağlanan büyükşehir sayısı 23'e, il sayısı ise 40'a yükseldi. İlk toplantıdan bu yana masada olan Ordu'da ise henüz anlaşma yok. Buna karşın her iki partinin kurmayları da kapının tamamen kapalı olmadığını vurguluyor.
LİDERLER ZİRVESİ BEKLENİYOR
İşbirliğine son şekli ise liderler görüşmesinde verilecek. Kılıçdaroğlu ile Akşener'in, hafta sonundan önce buluşması bekleniyor. O görüşmede Ordu'nun yanı sıra, Ankara'nın Etimesgut ve Gölbaşı ilçeleri de masada olacak. Kaynaklar İstanbul'un ilçelerine ilişkin çalışmanın ise büyük oranda tamamlandığını söylüyor. Bu kapsamda, mevcutta CHP yönetiminde olan ilçe belediyelerinde İYİ Parti aday çıkarmayacak. Bazı ilçelerde işbirliği yapılırken, az sayıdaki ilçede de yarış olabileceği belirtiliyor.
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