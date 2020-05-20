65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma yasağı nedeniyle memleketlerine, yazlıklarına gidememekten şikayet ediyordu. Konu bugünkü Bilim Kurulu Toplantısı'nda da görüşüldü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapılan görüşme sonucunda, 65 yaş üstü vatandaşların en az 1 ay geri dönmeme ve gittikleri adresin sabit olması kaydıyla seyahatlerine izin verildi. Bakan Koca'nın 65 yaş üstünü ilgilendiren açıklaması şöyle:

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN "MEMLEKET İZNİ"

Bakan Koca'dan 65 yaş üstü vatandaşlara da bir müjde geldi. Bakan Koca, "65 yaş üzeri büyüklerimiz bu dönemde çok büyük fedakârlık gösterdiler. Bu dönemde en çok uyum ve hassasiyet gösteren büyüklerimiz oldu. Gençlerimiz de oldu. 83 milyon bu dönemde hassasiyet noktasında olması gerekeni yaptığı kanaatindeyim. 65 yaş üzeri büyüklerimizle ilgili sayın Cumhurbaşkanımızla da görüştüm. 65 yaş üzeri büyüklerimize küçük bir müjdemiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Bilim Kurulu'nda görüşmüş olduk. 65 yaş üzeri büyüklerimiz eğer memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiğinden emin ise, sağlık durumları aile hekimleri açısından bir sorunları yoksa ilgili Kaymakamlıktan yanlarında zorunlu gerektiğinde bir veya iki kişi olmak suretiyle 1 aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere bir izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak. Bunu söylemek istiyorum. Bununla ilgili duyuru ayrıca İçişleri Bakanlığımız tarafından yapılmış olur. Bu hareketliliği sağlayan bir unsura dönmemeli. Gidildiği yerin sabit olması aile hekimliği tarafından takip edilmesi ve gittiği yerde evden dışarı çıkmayacaklarından emin olmalıyız. Bu hareketliliğin yoğun olmamasını önemsiyoruz. Daha kontrollü ve uygun mekan söz konusu ise buraya geçişi sağlamak için şartları sağlamış olacağız" şeklinde konuştu.

65 YAŞ ÜSTÜ MEMLEKET İZNİ NASIL, NEREDEN ALINIR?

Bakan Koca 65 yaş üstü vatandaşlara gelen seyahat izniyle ilgili şunları söyledi: "65 yaş üzeri büyüklerimizle ilgili özellikle gittiği yerde sabit olan ve orada yaşayabileceği bir yerse o durumda izin veriliyor olacak. Ama aile hekimleri daha çok seyahat edebilir, herhangi bir semptomunun olmadığını belirten bir düzenleme yapmış olacak. Herkesin kendi aile hekiminin takip ediyor olması olacak. Yanlarında bir en fazla iki kişinin gidebileceği şeklinde kaymakamlıktan izin alınmış olacak. Gideceği yer noktasında bir sorun yoksa, gittiği yerden 1 ay önceden geri dönmemek üzere kaymakamlık tespit etmiş olacak."