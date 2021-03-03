Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem65 yaş üstü seyahat izni var mı, toplu taşıma kullanabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri 3 Mart
ABONE OL

65 yaş üstü seyahat izni var mı, toplu taşıma kullanabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri 3 Mart 2021

65 yaş üstü yasaklar kalktı mı? sorusunun cevabı araştırılıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kasım ayından bu yana sokağa çıkma saatleri kısıtlanan 65 yaş üstü vatandaşlar, 65 yaş üstü toplu taşıma ve seyahat kısıtlamasının devam edip etmediğini merak ediyor. 1 Mart 2021 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatlerinin değiştirildiği açıklandı. 65 yaş üstü yeni sokağa çıkma saatleri nedir, kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, toplu taşıma kullanabilir mi?

65 yaş üstü seyahat izni var mı, toplu taşıma kullanabilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri 3 Mart

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında alınan kararla 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatleri değiştirildi. Kasım ayından beri günde sadece 3 saat dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlar, 65 yaş üstü yasak ne zaman bitecek? sorusunun cevabını merak ediyordu. 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağıyla ilgili değişik İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeyle duyuruldu. 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, toplu taşımaya binebilir mi? 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaçta başlıyor, kaçta bitiyor?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Kasım ayında gerçekleşen kabine toplantısının ardından alınan kararda "Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

Tüm illerde ve tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar da dışarı çıkamayacak." ifadeleri kullanılıştı.

1 MART 2021 TARİHİNDE GERÇEKLEŞEN KABİNE TOPLANTISININN ARDINDAN 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma saatleri10.00-14.00 saatleri arasında olmak üzere değiştirildi.

65 YAŞ VE ÜSTÜ OTOBÜSE, METROYA, METROBÜSE, MİNİBÜSE BİNEBİLİR Mİ?

30 Kasım 2020 tarihinde açıklanan yeni korona virüs kısıtlamaları kapsamında 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkma yasaklarına eklemeler yapıldı. 20 Kasım 2020'de uygulanmaya başlayan yasaklara ek olarak 65 yaş ve üstü vatandaşların şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanmaları kısıtlandı. Yani 65 yaş ve üstü vatandaşlar gün içerisinde sokağa çıkma saatleri olan 10.00-13.00 arasında toplu taşımaya (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) binemeyecek.

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA YASAĞINA İLİŞKİN VALİLİK KARARI: TOPLU TAŞIMA YASAĞINA EĞİTİM MUAFİYETİ

03.02.2021 Çarşamba günü saat 19:00'da Vali Yardımcısı Niyazi ERTEN başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha meclisinin aldığı karar göre;

Milli Eğitim Bakanlığınca örgün eğitim yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergah ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgesi ve bu doğrultuda İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisince alınan 01.12.2020 tarihli ve 110 No.lu karar ile getirilen sokağa çıkma
kısıtlamasından muaf tutulmasına karar verildi.

Yukarıdaki madde kapsamında kalan eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarından 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı olanlar, İçişleri Bakanlığının şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.)
kullanma kısıtlamasından da muaf tutulacak.

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kaldırılmadı. Sadece örgün eğitime devam edecek olan okulların öğrenci/öğretmen/çalışanları kısıtlamadan muaf olacak.

65 YAŞ VE ÜSTÜ İÇİN SOSYAL DESTEK BİRİMLERİ

Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen süre ve günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaçları (ekmek, temel gıda vb.) planlama yapılarak Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla karşılanacak.

65 YAŞ VE ÜZERİ SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 20.05.2020 tarih ve 8206 sayılı Genelgemiz çerçevesinde ancak Seyahat İzin Belgesi almaları koşuluyla şehirlerarası seyahat edebilecek olup her türlü şehirlerarası toplu ulaşım aracına (uçak, otobüs, tren, vapur vb.) ilişkin bilet satış sürecinde Seyahat İzin Belgesi'nin alınmış olması şartı aranacaktır.

65 YAŞ ÜSTÜ VE 20 YAŞ ALTI CUMA NAMAZINA GİDEBİLİR Mİ?

Sokağa çıkma saatleri kısıtlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların cuma namazına gidip gidemeyeceği merak edilmişti. Cuma namazı kılmak isteyenler için İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurullarınca; 65 yaş ve üzeri büyüklerin sokağa çıkma saati Cuma namazı bitimine kadar uzatılabilecek, 20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkış saati ise Cuma namazına gidebilecekleri şekilde öne alınabilecektir.

Cuma günü camilerde cuma namazı kılmak isteyen 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar araç kullanmamak kaydıyla ikametlerine en yakın camide namaz kılabilecek.

65 YAŞ VE ÜZERİ ÇALIŞANLAR VE İŞ SAHİPLERİ İŞE GİDEBİLECEK Mİ?

Genelge ile gün içerisinde 10:00 ila 14:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz edenler istisna tutulduğundan yukarıda adı geçen meslekleri icra eden 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız kısıtlamadan muaftır.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Seyahat İzin Belgesi nasıl alınır? 2021 E-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
GÜNDEMSeyahat İzin Belgesi alma
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? 6-7 Mart sokağa çıkma yasağı var mı? İçişleri Bakanlığı genelgesi
GÜNDEMHafta sonu sokağa çıkma yasağı kalktı mı?
3 Mart 2021 Marketler kaçta açılıyor, kaça kadar açık? Marketlerin çalışma saatleri değişti mi?
GÜNDEMMarketlerin çalışma saatleri değişti mi?
SIM KART HAYATINI KARARTTI! Son dakika: Sim kartını çöpe attı! Hayatı karardı!
GÜNDEMSim kartını çöpe attı! Hayatı karardı!
Son dakika: Ataşehir'de aynı fabrikada 24 saatte ikinci yangın!
GÜNDEMAynı fabrikada 24 saat geçmeden ikinci yangın
İl il koronavirüs risk haritası! Düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli iller hangileri?
GÜNDEMİl il koronavirüs risk haritası
PES ARTIK! Son dakika: Filyasyon tulumuyla hırsızlık kamerada!
GÜNDEMFilyasyon tulumu giyip maske taktı! Sonrası ...
Mersin Anamur'da silahlı saldırı! SON DAKİKA: 1 ölü, 2 yaralı
GÜNDEMAnamur'da silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Arnavutköy'de maganda kabusu: Sokağa rastgele ateş açıp kaçtılar
GÜNDEMSokakta rastgele ateş!
ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM ile ALES sonuçları sorgulama ekranı
GÜNDEMALES/2 sonuçları sorgulama ekranı