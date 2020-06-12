Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı ile ilgili alınan yeni kararları açıkladı. 18 yaş altı sokağa çıkma yasağının kalkmasıyla birlikte gözler 65 yaş üstü vatandaşlara çevrilmişti. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma izni günleri ve saatleri nedir? İşte detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısında alınan karara göre 65 yaş üstü vatandaşların haftanın her günü 10.00-22.00 saatleri arasında sokağa çıkmasına karar verildi. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlar, belirli şartlar altında şehirler arası seyahat yapabilecek.