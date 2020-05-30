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65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri ne zaman? 31 Mayıs Sokağa çıkma yasağı yaşı kaç?

65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman? Soruları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 31 Mayıs sokağa çıkma yasağı ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

65 yaş üstü sokağa çıkma izni

65 yaş üstü sokağa çıkma izni saatleri ile ilgili son gelişmeler vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 30-31 Mayıs tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan genelge yayımlandı. İşte detaylar...


65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

65 yaş üstü vatandaşlar 31 Mayıs Pazar günü, 14:00-20:00 saatleri arasında yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla sokağa çıkabilecek.

65 YAŞ ÜZERİ SEYAHAT İZNİ NASIL ALINIR?

65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Ancak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklama ile 65 yaş üzeri vatandaşların memleketlerine gitmesinin önü açıldı. 65 yaş üstü kişiler memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiğinden emin ise, sağlık durumları aile hekimleri açısından bir sorunları yoksa ilgili Kaymakamlıktan yanlarında zorunlu gerektiğinde bir veya iki kişi olmak suretiyle 1 aylık bir zaman zarfında dönmemek üzere bir izin alabilecek. İzinler Kaymakamlıklardan alınabilecek.

65 yaş ve üzeri vatandaşlar; “Seyahat İzin Belgesi” taleplerini, 21 Mayıs Perşembe günü, saat 09.00'dan itibaren elektronik ortamda E-Devlet, İçişleri Bakanlığı, E-Başvuru Sistemi ve Alo 199 Vefa Destek Hattı üzerinden yapılabilecek.

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