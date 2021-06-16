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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı değişti! 65 yaş üstü seyahat yasağı var mı? İşte yeni karar

Koronavirüs yasakları kapsamında aylarca günde 3 saat dışarı çıkabilen 65 yaş üstü vatandaşlarla ilgili yeni karar belli oldu. Haziran Ayı Normalleşme genelgesine göre 65 yaş üstü sokağa çıkma yasakları aşı olan vatandaşlar ve aşı olmayan vatandaşlar için farklı şekilde uygulanacak. 65 yaş üstü bugün sokağa çıkabilir mi? 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, toplu taşıma kullanabilir mi?

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı değişti! 65 yaş üstü seyahat yasağı var mı? İşte yeni karar

Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirildi, Haziran ayı boyunca geçerli olacak yeni koronavirüs tedbirleri belli oldu. Tam kapanma tedbirlerinin ardından uygulama sokulan kademeli normalleşme tedbirlerinin değiştirilerek uygulanmaya devam edilmesine karar verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan Haziran ayı normalleşme kararları 1 Haziran saat 05.00'ten itibaren uygulanmaya başladı. Haziran ayında 65 yaş üstü sokağa çıkabilecek mi? 65 yaş üstü seyahat edebilir mi, toplu taşımaya binebilir mi?

KADEMELİ NORMALLEŞMEDE 65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKABİLECEK Mİ?

Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan 31 Mayıs 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde ele alınarak; Haziran ayı boyunca uygulanacak olan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabı kapsamında uygulanacak tedbirlerin 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00’ten itibaren hayata geçirilmesine karar verildi.

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00 - ­05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00’te tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Kademeli normalleşmede aşı hakkını kullanarak iki doz aşı olmuş olan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için herkes için uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının dışında ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacak.

65 YAŞ ÜSTÜ TOPLU TAŞIMA KULLANABİLECEK Mİ?

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi olup olmadığına bakılmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız kademeli normalleşme döneminde şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş vb.) kullanamayacaklardır.

65 YAŞ ÜSTÜ DESTEK HATTI

Sokağa çıkma kısıtlamalarında kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdaki ileri yaş gruplarındaki veya ağır hastalığı olan vatandaşlarımızın 112, 155 ve 156 numaraları üzerinden bildirdikleri temel ihtiyaçları VEFA Sosyal Destek Gruplarınca karşılanacak olup, bu konuda gerek personel görevlendirilmesi gerekse ihtiyaçların bir an evvel giderilmesi bakımından gerekli tedbirler Valiler ve Kaymakamlar tarafından alınacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SEYAHAT EDEBİLECEK Mİ?

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; sadece sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanacak olup sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre içerisinde şehirler arası seyahate ilişkin herhangi bir kısıtlamaya gidilmeyecektir.

Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşlarımızın uçak, tren, otobüs gibi toplu taşıma vasıtalarıyla yapacakları şehirler arası seyahatler için ayrıca seyahat izni alması istenmeyecek, şehirler arası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz etmeleri yeterli olacaktır. Bu durumdaki kişilerin şehirler arası toplu taşıma vasıtaları ile ikametleri arasındaki hareketlilikleri, kalkış-varış saatleriyle uyumlu olmak kalmak kaydıyla sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.

SEYAHAT İZNİ OLAN ZORUNLU HALLER

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, hastanede tedavi gören birinci derece yakınına ya da kardeşine refakat edecek olan (en fazla 2 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
ÖSYM tarafından ilan edilmiş merkezi sınavlara katılacak olan,
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Kişilerin zorunlu hali bulunduğu kabul edilecek.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

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