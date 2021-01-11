İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre; 65 yaş üstü vatandaşlar hafta içi gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyor. Peki 65 yaş üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı kaldırılacak mı?

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BİTECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri hakkında açıklama yapması bekleniyor. Bu açıklamalarda 65 yaş üstü vatandaşları ilgilendiren bir detay olacak mı henüz bilinmiyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Tüm illerimizde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç),bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.



Tüm illerde ve tüm vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı uygulandığı günlerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar da dışarı çıkamayacak.