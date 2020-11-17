65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı ne zaman, hangi illerde? soruları gündem konusu oldu. İçişleri Bakanlığı, 81 ile gönderdiği koronavirüs genelgesi ile tüm illerde cadde ve sokaklarda sigara içilmesi yasaklandı. Genelgede 65 yaş ve üzerinin sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik karar, valiliklere bırakılmıştı. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı olan iller ve saatleri

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SAATLERİ

Türkiye genelinde belirlenen illerde 65 yaş ve üstü yurttaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza 10.00-16.00 saatleri dışındaki saatler için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir, Denizli, Manisa, Karaman, Bilecik, Mardin, Sakarya, Karabük, Konya, Ağrı, Giresun, Tekirdağ, Nevşehir, Ordu, Sinop, Hatay, Kastamonu, Bursa, Balıkesir, Tunceli, Hakkari, Muş, Siirt, Batman, Giresun, Kırşehir, Edirne (Keşan),Çankırı, Aydın, Bolu, Çanakkale, Osmaniye, Diyarbakır, Elazığ, Yalova, Burdur, Sakarya olmak üzere 39 ilde 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Geçtiğimiz günlerde de Kars, Tunceli, Afyonkarahisar, Rize, Aydın, Aksaray ve Ardahan illeri ile birlikte 65 yaş ve üzerine sokağa çıkma kısıtlamasının getirildiği il sayısı 47'ye ulaştı. 34 ilde sokağa çıkma kısıtlaması getirilmedi.