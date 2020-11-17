65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı var mı, ne zaman? 65 yaş üstü büyüklere yasaklar saat kaçta, hangi günler?

65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika açıklamasını Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına göre, 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı genişletildi. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

65 yaş üstü sokağa çıkma kısıtlaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak." dedi. 65 yaş üstü için de açıklama yapan Erdoğan, "65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek." ifadelerini kullandı. İşte, ayrıntılar.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ SAATLERİ

Türkiye genelinde belirlenen illerde 65 yaş ve üstü yurttaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza 10.00-16.00 saatleri dışındaki saatler için sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.