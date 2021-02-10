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65 yaş üzeri aşılama ne zaman başlayacak? - 65 yaş üstü aşı hangi gün başlıyor? Bakan Koca açıkladı..

Tüm Türkiye'de şimdiye dek 3 milyona yakın vatandaşımızın etkilendiği koronavirüs salgını ile ilgili aşılama programı devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşılama programında sıranın 65 yaş üstü vatandaşlarımıza geldiğini açıkladı. Peki 65 yaş üzeri aşılama ne zaman başlayacak?

65 yaş üzeri aşılama ne zaman başlayacak? - 65 yaş üstü aşı hangi gün başlıyor? Bakan Koca açıkladı..

Yurt genelinde aşı programı devam ediyor. Dünya genelinde 110 milyona yakın insanın etkilendiği koronavirüs salgını ile ilgili gözler 65 yaş üstü aşılama tarihine çevrildi. Peki büyük bir merakla araştırılan 65 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak, açıklandı mı?

65 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren (11 Şubat Perşembe) 70 yaş üzeri ve cuma gününden itibaren (12 Şubat Cuma) 65 yaş üzeri vatandaşlar aşı olmak için sisteme tanımlanacak

1- SAĞLIKÇILAR: Belirlenen takvime göre koronavirüs aşıları öncelikle sağlık personeline yapılacak. Türkiye’de kamuda, üniversitede ve özel hastanelerde toplam 1 milyon 119 bin 886 sağlık personeli bulunuyor. İlk etapta 3 milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısı sağlık personeline uygulanacak. Bu da 2 milyon 239 bin 772 doz aşı demek.

2- 65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALAR: Geriye kalan 760 bin 228 doz aşının ise toplam 380 bin 114 kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşa uygulanması planlanıyor. Ancak ilk dozlar yapıldıktan sonra Çin’den sipariş edilen diğer 47 milyon doz aşının ülkeye peyderpey ulaşması durumunda, sağlık personeli ikinci dozu almadan, geriye kalan 65 yaş üstü ve riskli gruplar aşılanmaya başlayacak.

3- RİSKLİ ORTAMDA ÇALIŞANLAR: Daha sonra toplumda yüksek riskli ortamlarda, kritik işlerde çalışanların aşılanması düşünülüyor. Bunlar arasında askerler, polisler, adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, toplum için lojistik öneme sahip yerlerde çalışanlar (belediye hizmetleri, elektrik, su, çöp toplama, itfaiye, kargo görevlileri) bulunuyor.

4- DİĞER VATANDAŞLAR: Daha sonraki planlamada 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler bulunacak ve giderek 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar, 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak. Topluma aşı uygulaması ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde yapılacak.

AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Aşı randevusu almak için öncelikle Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) girişi yapılması gerekiyor.

Karşınıza gelen ekranda E-Devlet ile giriş sağlayabileceğiniz butona tıklayabilirsiniz ya da üye ol butonuna basarak üye olabilerek giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta yer alan "Hastane randevusu al" sekmesini tıklayınız.

"Genel Arama" seçeneğini işaretleyiniz.

"Covid-19 Aşı" seçeneğini işaretleyiniz.

Karşınıza çıkacak olan ekranda eğer sağlık çalışanı değilseniz "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Yeni öncelikli gruplar eklendikçe durumunuz yeniden değerlendirilecektir." uyarısı çıkacaktır.

AŞI RANDEVU ALMA EKRANI

BAKAN KOCA'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aşıların tedarik ve uygulanmasının planlandığı şekilde sürdüğünü belirterek, "İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama ikinci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir." ifadesini kullandı.

Koca, video konferans yöntemiyle katılarak başkanlık ettiği son Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı açıklama yaptı.

Kovid-19 salgınının tüm dünyada tehdit olmaya devam ettiğine dikkati çeken Koca, "Bu tehdidi her boyutuyla takip eden ve ülkemizin en az zararla çıkmasını gözeten Bilim Kurulumuz bugün haftalık toplantısını yaparak dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmeleri görüşmüş, virüs ve sebep olduğu hastalık hakkındaki son bilimsel çalışmalarla ilgili fikir alışverişinde bulunmuştur." bilgisini paylaştı.

Sağlık personelinin ilk doz aşılamalarını takiben 75 yaş üstündekilerin aşılarının yapılmasına devam edildiğini belirten Koca, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün itibarıyla 2 milyon 400 bin kişinin ilk doz aşıları tamamlandı. İkinci parti aşıların güvenlik testleri tamamlandıktan sonra 65 yaş üstü büyüklerimizin ve aşama aşama ikinci gruba dahil vatandaşlarımızın aşılanmasına geçilecektir. Tedarik planlaması ve aşı programımız planlandığı şekliyle sürmektedir.

Geçtiğimiz günlerde ülkemizde görülen mutasyonlu virüs hakkında açıklamalarda bulunmuştuk. Bu hususu dikkatle takip ediyoruz. Belli mutasyonlarda bulaşıcılığının daha yüksek olduğu yönünde bulgular var. Böyle durumlarda tedbirlerde gevşeme, riskin daha fazla artmasına yol açabilecektir. Ülkemizde mevcut İngiltere mutasyonları dışında iki vatandaşımızda Güney Afrika varyantı, bir vatandaşımızda da Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Bu vatandaşlarımız tedbir kapsamında hastanede izole edilmektedir. Temaslıları da benzer şekilde izole edilmiş durumdadır."

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